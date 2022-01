A betyárok virtusa itt is megmutatkozott: bátran csobbantak a 17-18 fokos vízben. Volt közöttük egy eltévedt „Mikulás” is, de az is lehet, hogy rajta maradt a szilveszteri jelmez az egyik fürdőzőn.

Kövi Gábor, a baráti kör vezetője elmondta, szilveszterkor Tapolcán, a 16 fokos Malom-tóban fürdőztek négyen, míg Tapolcafőn az öt motoroshoz két bátor fürdőző csatlakozott. A motorosok 2015-ben csobbantak először a Tapolcában, azóta hagyománnyá vált az újévi fürdőzés Tapolcafőn, szilveszterkor pedig a tapolcai Malom-tóban. Ilyenkor sokan kilátogatnak a tanösvényre, hogy megnézzék a fürdőzőket, ez idén is így volt. Ismerősök, barátok találkoztak, és jókívánsággal üdvözölték egymást az új esztendő alkalmából.

Egész évben népszerű a tanösvény. Minden évszaknak megvan a szépsége, télen sem panaszkodnak a tapolcafői kertbarátok, a tanösvény létrehozói.

Somogyi Zoltán