Szmrecsányi Márton nem lepődött meg Norbert érdeklődésén. Tavaly nyár óta nagy hozzáértéssel és türelemmel segíti a fiatalembert a lovakkal kapcsolatos fogások elsajátításában. Egy idő után Norbi jelezte, hogy szeretne íjászkodni is. Emiatt a hétköznapok során művégtagot nem viselő fiatalember elment, és készíttetett magának egy mechanikus alkarprotézist, hogy annak segítségével lőni tudjon az íjjal.



– Norbi ügyes, precíz, és próbál mindent úgy megcsinálni, ahogy én mondom neki – vélekedik tanítványáról a mester, aki szerint a protézissel még dolgozni kell egy kicsit, mert az néha lecsúszik az íjról. Sokat kell gyakorolni, hogy a lövés, amely egyébként már jól megy neki, tökéletes legyen. Norbi egyelőre a lovasíjászcsapattól külön, egyedül gyakorol. Nemrég meglátogatta őt az edzésen a Kassai Kánság egyik tagja, Czene Gábor, akinek az egyik lába hiányzik. Így már ketten vannak sorstársak, és úgy néz ki, hogy alakul a paraszekció a hazai lovasíjászok körében.



A lovaglást és az íjászatot még nem próbálta egyszerre a félkarú fiatalember, aki nem is szeretné siettetni a dolgokat, de nagy lelkesedéssel jár hetente egyszer gyakorolni. Először szeretné megerősíteni az íjászathoz szükséges izmait, hogy még jobban csiszolhassa technikáját. Egyelőre lassan halad, mert mint mondja, olyan dolgokat kell megfigyelnie és kitapasztalnia, melyeket egy kétkarú ember lehet, hogy észre sem vesz. Teljesen más szemszögből kell közelítenie az íjászathoz, és megoldást kell még találnia arra is, hogy az íjat tartó protézise ne csússzon meg lövéskor az íjon. Elárulja azt is, hogy már az első sikeres lövések óriási élményt jelentettek számára, ezért nagyon elégedett az eddig elért eredményekkel.



Amikor már igazán stabilan ül a lovon, és magas szintű lesz az együttműködésük, illetve az íjászatban is eljut a megfelelő szintre, akkor lehet majd ötvözni a kettőt, és megkísérelni a lóról történő lövést. Magyar Norbert szeretné, hogy a két szál, a lovaglás és az íjászat egyszer összeérjen, és kipróbálhassa a lovasíjászatot a barnagi lovardában, hiszen számára ez hatalmas öröm lenne. Szerencsére kivételes kitartását, akaraterejét és tenni akarását a környezetében mindenki támogatja.