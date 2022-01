A helybeli lányok a farsangi fánk fortélyairól lapunknak elmondták, a langyos búzalisztet átszitálták, illetve átszellőztették, majd langyos tejben felfuttattak egy kocka élesztőt. A tésztához tettek tojást, cukrot, pici sót, kevés rumot, és mindezt dagasztották. Fél óra múlva, amikor a tészta teteje szépen feljött, kifordították az edényből, és lisztezett deszkán kézzel még egyszer átgyúrták. Sodrófával körülbelül centis tésztaréteget nyújtottak, melyből korongokat szaggattak, amiket fél órán át pihentettek, majd a közepükbe ujjbeggyel kis mélyedést formáztak. A nem túl forró olajba a tésztapróba után kerültek a sütemények, amiket egy percig lefedtek, majd fedő nélkül gyorsan átfordítva, aranybarnára sütötték a fánkokat.

A híres balatonakali közösségi gasztronómiai eseményt legkevesebb félezer ember kereste fel, ahol elfogyott 900 darab fánk, és megfőztek 400 liter bort. A kitűnő hangulatról Kovács Krisztián, azaz Kiki kisbíró is gondosodott, végig retró muzsika szólt, mindemellett népi vetélkedő, táncház is várta a vendégeket, akiket este fánkbállal is megajándékoztak, a Koktél Band közreműködésével.