Minden esélyük megvan rá, így Torkos Marcell „óvári gazdásznak” is, aki az elmúlt év végén három társával együtt megnyerte az Agrovirtus versenyt. A digitális selejtező egy hónapig tartott, húsz ország száztíz csapatában négyszáz egyetemi hallgató vállalta a megmérettetést, agrárszakmai és menedzsment jellegű feladatok prezentálásával, melynek során valós agrárvállalatok problémáira kerestek megoldásokat.



Marcell és társai a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar égisze alatt az Óvári Gazdászok nevű csapattal neveztek, és a Baki Agrocentrum számára dolgoztak ki egy piackutatáson alapuló innovatív projektet, meghatározva egy fejlődési irányt. Marcell huszonnégy éves, nyitott, kreatív fiatal, akit a kitartással párosult szorgalom, tudásvágy, akaraterő juttatott el a sikerhez. Pedig – ahogy ő fogalmaz – „mélyről” indult. Az óvodában logopédushoz járt, az általános iskolában tanulási nehézségei voltak, diszlexiát-diszgráfiát diagnosztizáltak nála, 2-es, 3-as tanuló volt.

Hatodikos koráig pedagógus segítette délutánonként a tanulásban. Nyolcadik osztály végén felmérte, a balatonfűzfői Öveges szakközépiskolában folytatná a tanulmányait, ahol a tanulási nehézségein is átsegítenék. Nagyon jó közegbe került, kiváló eredményeket produkált, sok pedagógiai szakmai segítséggel és emberi biztatással, pedig kezdetben nem bízott magában. A tanulmányi eredményét sok tanulással, korrepetálással négyes-ötösre tornászta fel, sikerélménye volt, itt ő lett a jó tanuló, mint előtte soha, ez szárnyakat adott neki. Akkora lendületet kapott, hogy úgy érezte, tovább kell tanulnia, nem ragadhat meg ezen a szinten.



Technikusi vizsgáját követően Marcell elsőre bejutott az egyetemre. Most ambiciózus mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök hallgató, nagy tervekkel. Amit elért, a maga erőfeszítéseinek köszönheti. Bár otthon mindent megkapott volna, nem kért mozijegyre sem, már tizenhat éves korától dolgozott az iskola mellett, sok tapasztalatot, szakmai és emberismeretet szerzett. Spórolt, gyűjtött jogosítványra, majd egy jutányos árú autóra. Mosonmagyaróváron kollégista, hetente hazajár családjához.



Marcell lételeme a sport, amikor iskolát választott és meglátta a sportpályát, a konditermet, azt mondta, megérkeztem. Szeret kézilabdázni, focizni – a lábtörés, izomszalag-szakadás sem tántorította el –, úszni, a barátokkal sátrazni, de a dartsban is szép sikereket ért el a zirci Wings Dart Clubban. A kollégiumban szobatársával sörfőzéssel, -palackozással kísérletezik – a szobájukban csapolják –, főztek már pálinkát, készítettek ehető csomagolást és sörből cukorkát.



Otthon sajtokat készít, baconos, lila hagymás, fokhagymás, olívás, aszalt paradicsomos ízesítésben, karácsonyra ezeket ajándékozta családtagjainak. Kreativitása határtalan. Pályaválasztásában családja segítette, a versenyen elért aranyérem őket is büszkeséggel tölti el. Édesanyja, Földesi Erika boldog, hiszen egykor „csak” az volt a cél, hogy fia szakmát szerezzen, amivel boldogul az életben. Elmondta, Marcellt óriási szorgalma, kitartása mozgatja, ez tette lehetővé, hogy kinyíljon előtte egy ajtó, aztán a következő. Gépészmérnök nevelőapja is nagyban motiválta.



Az egyetemista szívesen vesz részt szabadidős programokban, szerepet vállal azok szervezésében is. Szívügye a gazdászhagyományok ápolása, ennek egyik módja a „dalárdázás”. Az Óvári Gazdász Dalárda közel két évszázados múltra tekint vissza, hazánk és Közép-Európa egyik legrégebbi hallgatói szerveződése. Népdalokat gyűjtenek, daloskönyvet jelentetnek meg, együtt dalolnak. Zászlójuk van, választott tisztségviselőik, hangulat-, és ritmusfelelős, írnok, plakátnok, nótaguberátor, pohárnok a boroskancsók újratöltésére, van, ki a kolompot rázza, hogy csitítsa a hangzavart. Marcell ezekből már többet betöltött, most pénztáros, a dalárdaesten az első néhány kancsó fröccsfelajánlás után körbejár kalapozni a következő kancsó megtöltése érdekében. Ezen túl „oszt-felelős”, az elpilledést megakadályozva időnként fel kell kiáltani a dalok elején, hogy „oszt”. A városban jól ismerik és kedvelik őket. Marcellnek az egyetem a családias hangulat – a hallgató nem „Neptun-kód”, mondja – és gyakorlatias képzése miatt is tetszik. Itt a magas színvonalú tudományos tevékenység hasonló minőségű, az innovációt és a modern agármegoldásokat előtérbe helyező gyakorlatorientált oktatással párosul, ami a hallgatók által elért eredményekben is megmutatkozik, mint ezt az Agrovirtus „aranya” is bizonyította. Az egyetem is büszke volt hallgatói sikerére.



A tehetséges fiatalember jövőre végez, érdeklődési területe az élelmiszeripari gépek világa, most különösen a tej­iparra fókuszál.