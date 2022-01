A VeszprémGeneration nevű projekt – amely a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa támogatásával és a Lélektér Alapítvány koordinálásával vette kezdetét – főleg tízes-húszas éveikben járó fiataloknak szól.

A kezdeményezés célja, hogy Veszprémben létrejöjjön négy kültéri találkozási pont, amelyeket a Z generáció tagjai saját igényeik szerint, saját stílusukban álmodnak meg, tájékoztatott a Lélektér Alapítvány.

A város négy pontján létrejövő egyedi arculatú találkozási pontokat idén már használhatják is a fiatalok.

A Lélektér Alapítvány által meghirdetett projekthez pár nap leforgása alatt rengeteg önkéntes jelentkezett, így a hétfős csapatok már össze is álltak. Minden csapatnak lesz egy-egy mentora is, aki továbbsegíti őket a tervezéstől egészen a megvalósításig. A csapatok 2023-ban helyszínenként három-három eseményt szerveznek saját korosztályuknak. A projekt célja az is, hogy felpezsdítsék az életet: a fiatalok olyan helyszíneken találkozzanak, társalogjanak, amelyek számukra esztétikusak és csalogatóak, illetve egyedi funkcionális értékekkel bírnak, akár pihenésről, akár szórakozásról van szó, tették hozzá.