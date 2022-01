Marika szerint az órák tisztítása egyszerű, azonban az ékszerek, dísztárgyak tekintetében nem árt tudni néhány fontos dolgot. – Az ezüst ékszereket sürgős esetben egyszerűen tisztíthatjuk fogkrémmel is, azonban többre megyünk, ha speciális tisztítószert vásárolunk. Egy deciliter folyadék hosszú évekig elég. Az ezüst és az arany ékszereknek külön tisztítószerük van, amelyekbe csak bele kell mártani a darabokat, és egy öblítés után már sokkal szebben ragyognak. Az ezüst dísztárgyakkal is így bánjunk.

A fém, bronzosított vagy ónozott díszművek, a műgyanta alapra bronzbevonattal, festve készült dísztárgyak esetében a tisztításhoz elég egy száraz, puha ruha. Ezek nem színeződnek el, de törékenyek.

A drága porcelánokra nagyon vigyázzunk. Azok tisztításához legjobb ugyancsak a száraz, puha ruha. Azonban ha mindenképpen nedvessel kell tisztítanunk, használjunk sampont vízben oldva. Legjobb, ha a porcelántárgyakat üveg mögött tartjuk. Abban az esetben akár száz-százötven évig is szép fényesek maradnak.