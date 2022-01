A megyei fordulóval induló versenyen helyben, portfóliófotózást is kérhetnek a nevezők, tehát nem kell már kész képsorozattal rendelkezniük. Természetesen saját képanyaggal is nevezhetnek a 18-29 év közötti hölgyek, de a helyi szerkesztőség profi stábbal el is készíti azt azokról, akik ezt kérik.

Legutóbbi nevezőnk, Eszes Fanni is a profi fotózást kérte. A veszprémi születésű Eszes Fanni egyéként az első magyar sellőlány, aki nem mellesleg már világversenyen is képviselte hazánkat. Fanni kozmetikus, sminkesként dolgozik, szenvedélyesen szereti a munkáját. Emellett szeret gyerekekkel foglalkozni, jelenleg is sellő úszást oktat. – Azért jelentkeztem a Tündérszépek versenyre, mert szeretem a kihívásokat, és ezáltal még inkább megismerhetem önmagam – tette hozzá a versenyző. Fanni elmondta, nagyon jól érezte magát a fotózáson, a Napló kollégái jó hangulatot teremtettek, és jó tippekkel látták el a fotózás során.

A Tündérszépeken nincsenek fölösleges, szigorú kritériumok: itt sokkal nagyobb esélye van akár egy picit alacsonyabb lánynak, vagy annak, aki nem a sztenderd fashion-modell kategóriában van, hogy sikereket érjen el. A verseny megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A megyei fordulóba 30 lány juthat be. A megyei fordulóból 4 lány (a zsűri döntése nyomán 3, valamint a legmagasabb értékelést kapott közönségkedvenc) jut tovább a regionális fordulóba, ahonnan az országos döntőbe vezet az út.

Érdemes nevezni, hiszen a Tündérszépek 2022 Szépségverseny győztesének főnyereményei egy külföldi nyaralás 2 fő részére (repülőjeggyel, szállással legalább 4*szállodában, ellátással, utazási költséggel) 1 000 000 Ft értékben, egy db 200 000 Ft értékű mobiltelefon és egy szépségápolási csomag 30 000 Ft értékben.