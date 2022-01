Rengeteg érdeklődő jelentkezett idei Tündérszépek versenyünkre, de a helyi szerkesztőségből felállított zsűri csak a legszebb 30 lánynak ad lehetőséget a versenyben. A szépségverseny fotózása megkezdődött, a kiválasztott lányoknak a Napló fotósa egyedi portfóliót készít a Fantázia Fotóstúdióban.

Első versenyzőnk már túl is van a fotózáson, a kezdeti szégyenlősségét pedig a Napló stábjának segítségével hamar levetkőzte. Borsos Fanni Ajkáról érkezett hozzánk, tíz éve kézilabdázik, masszőrnek tanul és imádja az állatokat. – Azért jelentkeztem a versenybe, hogy megmutassam magamnak és másoknak is, hogy el tudják érni az álmaikat, ha tesznek érte. Elég kicsi az önbizalmam, ezért saját magam számára is kihívást jelent, hogy részt veszek a szépségversenyben. A fotózáson mindenki nagyon kedves és segítőkész volt, így könnyen elengedhettem magam, és sokat nevettünk a fotózás alatt – mesélte Fanni.

A verseny megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A megyei fordulóba 30 lány juthat be. A megyei fordulóból 4 lány (a zsűri döntése nyomán 3, valamint a legmagasabb értékelést kapott közönségkedvenc) jut tovább a regionális fordulóba, ahonnan az országos döntőbe vezet az út. – Ha megnyerném ezt a versenyt, szerintem fel se tudnám dolgozni, nem hinném el, borzasztóan örülnék neki! Rettentően nagy önbizalmat adna, és sokat segítene a terveim megvalósításában. Korábban én is teltebb voltam, emiatt szeretnék dietetikusnak tanulni, hogy segíthessek másoknak, hogy egészséges táplálkozással visszaszerezhessék az alakjukat és az önbizalmukat is – tette hozzá a fiatal versenyző.

Érdemes nevezni, hiszen a Tündérszépek 2022 Szépségverseny győztesének főnyereményei egy külföldi nyaralás 2 fő részére (repülőjeggyel, szállással legalább 4*szállodában, ellátással, utazási költséggel) 1 000 000 Ft értékben, egy db 200 000 Ft értékű mobiltelefon és egy szépségápolási csomag 30 000 Ft értékben.