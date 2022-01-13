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Gólyahír: velük gyarapodott Veszprém megye az elmúlt napokban
Születések a megyeszékhelyen január 10-16. között.
Forrás: Pixabay
Forras: Pixabay
Január 10-én: Balogh Huba, édesanyja: Balogh Réka; Gaál Gyula, édesanyja: Ábrahám Enikő; Kiss Szofia Alina, édesanyja: Kiss Mónika.
Január 12-én: Balázs Benedek, édesanyja: Balázs-Márkó Melinda; Kovács Letícia, édesanyja: Kovács-Orbán Kinga; Csonnó Norbert Belián, édesanyja: Mátyás Anita.
Január 13-án: Szabó Dalma, édesanyja: Szabóné Szén Lilla; Benczik Boglárka, édesanyja: Benczikné Farkas Rebeka.
Január 14-én: Polgár Tamás, édesanyja: Polgárné Horák Krisztina, Sárfi Nolen, édesanyja: Sárfiné Tóth Etelka, Horváth Zoé, édesanyja: Horváth Tímea, Gelencsér Lilla, édesanyja: Gelencsér Péterné.
Január 15-én: Dudás Borbála, édesanyja: Dudás-Németh Szilvia.
Január 16-án: Horváth Zorka, édesanyja: Horváth-Rudolf Krisztina, Szakács Bendegúz, édesanyja: Demeter-Dankovics Mária, Sinkovits Krisztofer Attila, édesanyja: Sinkovits Melánia Vilhelmina.