A csillagász mondta, az idei első teleholdat már január 17-én este, de a legjobban január 18-án 0 óra 50 perckor, 60 fok magasan lehetett látni. Már a telehold előtti napokban is magasan a fejünk felett látszott égi kísérőnk. Az előzményekről kifejtette, ilyenkor, a téli időszakban az ekliptika és a holdpálya helyzete olyan, hogy magasan delel a Hold. A fél fok látszólagos méretű korongon már szabad szemmel is jól láthatóak a sötétebb foltok, az úgynevezett holdtengerek, ezek a bazaltlávával feltöltött medencék és kisbolygók, kozmikus törmelékek becsapódásakor keletkeztek körülbelül 4,1-3,8 milliárd évvel ezelőtt. Sokan ebben különböző alakokat vélnek látni, például arcot, nyulat, rókát. A csillagász hozzátette, a mostani telehold korongja az átlagosnál kisebb méretűnek látszott, hiszen január 14-én volt földtávolban, akkor 29,9 ívperc méretű volt, majd január 30-án ér földközelbe, amikor a fogyó holdsarló 32,6 ívperc nagyságúnak látszik.

Kocsis Antal arról is beszélt, hogy a teleholdak látványát különböző kultúrkörökben és népeknél minden hónapban külön névvel illették. A januári teleholdat az észak-amerikai indiánok a farkas holdtöltéjének, azaz farkasholdnak nevezték, hiszen a téli hidegben a farkasok üvöltését sokszor hallották, és elterjedt a jegeshold elnevezés is. Az idei február 16-i telehold havas holdtölte vagy ínséges holdtölte elnevezése magától értetődő, úgyszintén a viharos hold is jellemzi annak a hónapnak az időjárását Észak-Amerikában. A március 10-i a férges telehold, mivel az enyhébb időben a földből előkerülnek a földigiliszták. De nevezték kérges holdnak is egyes törzsek, mivel a nappal megolvad havon éjszaka jeges kéreg keletkezett.

Kocsis Antal csillagász egy tükrös távcsővel gyakran megtekinti az égbolt csodáit Fotó: Családi

A csillagász javasolta, érdemes lesz figyelni a teleholdakat a következő hónapokban is, különösen május 16-án, amikor a telehold idején égi kísérőnk keringésekor a Föld árnyékkúpjába merül, azaz teljes holdfogyatkozást lehet látni. Hazánkból a jelenség első fele lesz megfigyelhető, 4 óra 27 perctől az 5 óra 15 perces holdnyugtáig, alacsonyan a délnyugati égbolton. Érdemes lesz olyan helyről figyelni, ahol jó a kilátás és jól látszik a horizont ebben az irányban, és nem takarja el épület, növényzet. Akár telefonnal, teleobjektívvel vagy csillagászati távcsővel is látványos felvételek készíthetők erről a csillagászati jelenségről, belekomponálva a horizont alakzatait, így távoli fákat, épületeket.