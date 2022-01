Szeretnék nektek egy ifjú pápai séfet, Farkas Richárdot bemutatni. Története inspiráljon titeket arra, hogy nemcsak a jó tanulók vihetik valamire, hanem, ha valaki valamiben jó, arra koncentrál, szereti szívvel-lélekkel, amit csinál, akkor is sokra viheti az életben. Innen, a mi kisvárosunkból is el lehet indulni és hírnevet szerezni a munka szeretetével.

Farkas Richárd egy pápai kifőzdében kezdte, a győri egyetemen megbuktatták ételkészítésből, majdnem elhagyta a szakmát. Az általa irányított bisztró – az őriszentpéteri Pajta – most mégis az ország legjobbjai között van. Ő az új séfgeneráció egyik legfényesebb, feltörekvő csillaga, nemrég töltötte be a harmincat.

– A szakácsszakma, hasonlóan a többihez, az alapoktól indul. Például hogyan fogd és mozgasd a kést, vágástechnika, milyen a tökéletes kocka, hogyan hámozz, tisztíts. Aztán jöhetnek az alapételek és technológiák: főzelékek (rántva, habarva, sűrítve), levesek (erő- és krémleves), köretek (sütve, főzve, párolva), húsok. Nem tűnhet túl izgalmasnak a krumplipucolással kezdeni, de szilárd alapok nélkül semmit nem lehet építeni – osztotta meg a kezdő szakácsoknak szánt tanácsait a fiatalember, aki inkább a sós ízt részesíti előnyben, és kedveli az olyan nassolnivalókat, mint az olajos magvak, a burgonyachips vagy az olívabogyó.

Veilandics Korina diák kedvenc séfjével, Farkas Richárddal készített videóinterjút

– Tíz mozgalmas éve dolgozom a szakmában, és legjobb élményként nem igazán tudnék egyetlen momentumot kiemelni. Viszont nagyon hálás vagyok, hogy a munkám révén rengeteg embert és barátot ismerhettem meg. A jelenlegi munkahelyemen az elmúlt négy év távlatából már vannak egyedi fogásaink, mint a dödölle, a szarvas-zeller-fenyő-vargánya, vagy a túrógombócunk fehér csokoládéval és tökmaggal, ami nagy közönségkedvenc. Szilveszterkor indult az új, Ösvény névre keresztelt menüsorunk, ami egy különleges vacsoraprogram tizenkét fogással: gasztronómiai kirándulás, amit a vendég a vacsora során végigkövet, kisebb elágazásokkal, ahol ő maga döntheti el, hogy melyik irányba folytatja a túrát. A megállóhelyek egy-egy ott termő alapanyagot vagy tradicionális helyi fogást képviselnek – nyilatkozta Farkas Richárd.