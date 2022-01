Sok éven át tartó tervezgetés után valósult meg a Várkerti Általános Iskola közös- ségének nagy álma: megépült egy tornatermi mászófal.

– Régi tervünk volt a mászófal kialakítása, mert a tornaterem adottságai erre remekül megfelelnek. Egyetlen nagy probléma volt csupán: sok pénzbe kerül. A mostani 5. a osztályosok még 2020-ban vettek részt egy Kindersport vetélkedőn, ahol nyertek 600 ezer forintot. A program lehetővé tette, hogy ezt az összeget a mászófal kialakítására fordítsuk. Közben azonban megemelkedtek az árak, s kiderült, hogy a rendelkezésre álló összeg nem elegendő a beruházásra. Végül összesen 2,5 millió forintra volt szükség ahhoz, hogy a tíz méter széles, 2,5 méter magas falat megépítsük – mondta el az átadón Vancsek Ferenc, a Várkerti iskola pedagógusa.

A cél elérése érdekében 2021-ben a „Falra fel!” szlogen jegyében szervezte rendezvényeit és közösségi programjait a Várkerti Általános Iskola. A jelmondattal, illetve az e köré csoportosuló eseményekkel is a tornatermi mászófal megvalósítását célozták meg. Vancsek Ferenc az ünnepélyes átadón hangsúlyozta, példaértékű volt az összefogás az akció körül.

– Az iskola közössége a szülőkkel, a gyerekekkel, a kollégákkal együtt egy emberként tette a dolgát. Ehhez jött még sok külső támogató, a Várpalotai Félmaratonon egy pályázatot nyertünk, de hulladékgyűjtésből is folyt be pénz, és az Oyama Karate Alapítvány is támogatta a kezdeményezésünket – jegyezte meg Vancsek Ferenc.

Az ünnepélyes átadón egy-egy „Falra fel!” szlogenes pólóval köszönte meg a tanintézmény a támogatást Campanari-Talabér Márta polgármesternek, a Fitten Várpalotáért Egyesületnek, Kiss Gergelynek, valamint az Oyama Karate Alapítványnak. Ezt követően az 5. a osztály tanulói bemutatták a mászófal élménygazdag használatát. A fal számtalan felhasználási lehetőséget hordoz magában, emellett pedig fejleszti a mozgáskoordinációt is.