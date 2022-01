Magvas Zoltán, a LEK szakmai vezetője köszöntőjében elmondta, hogy elindítottak egy programot, amely kifejezetten a fiatalokat szólítja meg, a célja pedig a prevenció.

Gönczi Gábor mentálhigiénés szakértő beszélt a függőség veszélyeiről, amelyeket személyesen is átélt. Amint a több mint egy évtizede szenvedélybetegekkel foglalkozó szakértő vallotta, korábban a kábítószerek rabjaként élt. Alkoholista szülők gyermeke- ként szeretet nélküli környezetben nőtt fel, és már tizenévesen megismerkedett a drogokkal: a rossz környezetben egyszerű megoldásnak tűnt a felszabadulást, gátlásoldást ígérő drogokhoz nyúlni. Nem számolt azonban a súlyos következményekkel.

Az előadáson érintette a szenvedélybetegségek széles körét is, hogy azokból is tanulhassanak a diákok. Felhívta a figyelmet a viselkedési addikciókra, amelyekkel nap mint találkoznak a LEK munkatársai is. Amint mondta, a telefon, a számítógép, az internet használatához fűződő kóros függőség a szerfüggéshez hasonlóan súlyos elvonási tünetekkel járhat.

Magvas Zoltán a preventív programról szólva elmondta lapunknak, hogy elsőként a Batsányi János Gimnázium és Kollégium tanulóinak szerveztek függőségekkel foglalkozó előadást. A gimnazisták dokumentumfilmet néztek meg, melyben szenvedélybetegek életútját kísérhették nyomon, majd a látottakat feldolgozták a szakemberekkel. Feltehették kérdésekeit, lehetőséget kaptak a vélemény­nyilvánításra.

A program részeként a felépülés útjára lépő önkénes tapasztalati szakértő, Takács Bertold osztotta meg élményeit az érdeklődőkkel, hogy a függőség problémakörét közelibbé tegye.

A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium diákjai az előadásokat követően a Toxicoma című filmet láthatták, abban Szabó Győző színművész drogkarrierútjával ismerkedhettek meg. Azt közös reflexió követte a LEK szakembereinek segítségével, ahol megvitatták a felmerülő kérdéseket. A programsorozat résztvevőit biztosították arról, hogy van szakembergárda, amelynek tagjaihoz fordulhatnak mentálhigiénés problémájukkal.