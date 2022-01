Unferdorfer József dísznövénykertész azt tanácsolja, hogy a telelő növényekről, leanderről, citromfáról, fuksziáról a sárga, beteg leveleket szedjük le.

Nem baj, ha kevés levél marad a növényen, majd kihajt tavasszal. Továbbra is tartsuk őket hűvös helyen öt-tíz fokban, hiszen ez pihenési időszak, ilyenkor a növénynek nem kell nőnie, virágoznia. Fényt azonban kapjanak. Sok begónia, muskátli félhomályban is jól telel. Ügyeljünk rá, hogy ne öntözzük túl, inkább kevés vizet adjunk a telelő növényeknek. Az se baj, ha csak akkor öntözünk, amikor a cserépben a föld felszíne kiszáradt már. Arra persze ügyeljünk, hogy ne fagyjanak meg a telelő virágok ezután se. Nézzük át őket alaposan, nincsenek-e betegségeik, ha kell, védekezzünk a kártevők ellen.

Az üzletekben már kaphatók a hagymás dísznövények, azok, amelyeket tavasszal kell majd elültetni, és ősszel felszedni. Ha most tervezzük a kertet, ügyeljünk a növények várható magasságára, a színösszeállításra, az igényeikre. Hátulra a nagyobbra növőket, előre az alacsonyabbakat ültessük majd, de csak a fagyok elmúltával. Addig nyugodtan gyűjtögessük a hagymákat, tartsuk azokat hűvös helyen.

Ültetés után jusson eszünkbe majd, hogy tanácsos legalább háromévente felszedni a hagymákat. A profi kertészek ezt évente megteszik. Olyankor le kell szedegetni a sarjhagymákat, azokat ősszel egy sekély árokba szórjuk be, aztán jövőre szedjük ki, és a következő évben már elültethetjük, akkor virágozni is fognak. A nagy hagymákkal is jót teszünk, ha az aprókat leválasztjuk róluk, hiszen különben elveszik egymástól a tápanyagot. Azok esetében tavasszal, az elvirágzást követően majd óvatosak legyünk, ne akarjuk túl korán levágni az elvirágzott szárat, mert nem tud újra virág fejlődni a hagymából. Akkor szerencsés levenni a szárat, amikor az szinte már magától elválik a hagymától. Amikor aztán a hagymát felszedjük, permetezzük le gombaölő szerrel, hogy a nyári pihentetés után ősztől zavartalanul fejlődhessen – magyarázza a kertész.