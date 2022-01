Vegyünk egy klasszikus karácsonyi ételt, mondjuk a halászlét, amit sokak kenyérrel fogyasztanak: a szakértő szerint - lével, halhússal, zöldségekkel – is 200 kalória körül van. Bizony teltté tud tenni egy finom töltött káposzta is, hiszen készítéstől függően, vagy éppen azzal, hogy teszünk-e hozzá tejfölt, a 700 kcal-át is elérheti. Ha este egy jó forralt bort is „betolunk” hozzá, az plusz 200 kcal.

Dukay Dávid, aki Balatonfüreden személyi edző, azzal kezdte, hogy az év első hónapjaiban megindulhat a fogyás a helyes táplálkozással és a rendszeres mozgással, ám ha nem figyelünk, könnyen visszaszöknek a kilók.

- Óvatosabban az étkezéssel, ez az egyik legfontosabb – hívta fel a figyelmet. - Figyeljünk oda a szénhidrát bevitelre. Este, lefekvés előtt lehetőleg ne együnk. Ám, ha ezeket a tanácsokat betartjuk, viszont elmarad a mindennapos mozgás, akkor is baj van.

Az edző hangsúlyozta: fontos a jó fehérjebevitel is.

- Lehetőleg együnk jó húsokat, pulyka-, vagy csirkemellet, vagy zsírszegény marhahúst – sorolta. - Köretnek pedig tiszta szénhidrátokat. Rizs, édes burgonya, és mellé persze zöldségek, gyümölcsök. Utóbbit este nem javaslom. Enni lehet, de semmiképen sem szénhidrátot.

Javaslata szerint, ha az időjárás engedi – nem szakad az eső, és nincs túl hideg – töltsünk minél több időt a szabadban. Kerékpározás, laza futás, túra, de egy séta is sokat segít a testnek, léleknek Dávid szerint.

- De ne féljünk a konditeremtől, ahol időjárástól függetlenül sportolhatunk – mondta. - Ha először járunk edzőteremben, érdemes megkérdezni egy ott dolgozó szakembert, akik megmutatják a gépek helyes használatát, beszélnek az izomcsoportokról, bemelegítésről – sok más mellett. A legfontosabb az, hogy tudja az ember, mit akar. Mi a cél, mit akarunk elérni? A másik nagyon fontos dolog a türelem. Ilyenkor év elején sokan tesznek fogadalmat, ám ha nem vagyunk türelmesek, akkor nehéz lesz.

Van, aki fogyni szeretne, van aki szálkásabb lenne és van, aki izomtömeget növelne.

- Azt el kell fogadni, hogy mindenhez idő kell és a már említett türelem – jelentette ki Dukay Dávid. - Ha hónapokig, évekig nem mozogtunk és egészségtelenül étkeztünk, ahhoz, hogy megfordítsuk ezt, akarat is kell. Ehhez jöhet jól a mi segítségünk, ha lankad az elhivatottság, de sokan baráti társaságra is lelnek akár nálunk.

Az edző minimum heti három edzést ajánl a kezdőknek, akik a foglalkozások végén nem úszhatják meg a kardió mozgást sem.

képalá: Fotó: Napló