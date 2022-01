A nyolc és 20 kilométeres túrák rajtja a Liliomkert piacon lesz. A rövidebb táv a Csobáncot hódítja meg, a hosszabb a Csobánc, mellett a Gulács és a Tóti hegyet is. A túrákra pénteken még lehet jelentkezni, illetve a helyszínen is lehet nevezni. A Tapolcai-medence Természetjáró SE a megszokottak szerint szombatra hirdetett eseményt, amelynek résztvevői a Köveskál-Monoszló-Árokfői templomrom-Balatoncsicsó-Vigántpetend-Kapolcs útvonalat járják be, egy 18 kilométer hosszú kirándulás keretében.

Az indulók a tapolcai autóbusz-pályaudvaron találkoznak szombaton reggel 7.45-kor.