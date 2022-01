A versenyben saját vagy fotósunk által készített képekkel lehet jelentkezni. Most azoknak igyekszünk tippeket nyújtani, akik inkább saját portfólióval indulnának a megmérettetésen. Olyan Veszprém megyei helyszíneket gyűjtöttünk össze, melyek remek háttérül szolgálhatnak a fotók elkészítéséhez és a hölgyek szépsége mellett, a képviselt megye látnivalóit is bemutatja. Emellett arra is tippeket adunk, milyen színű és stílusú ruha illik a legjobban az adott környezethez.

Tapolcai Malom-tó

Mediterrán hangulatú fotózásokhoz ideális helyszín lehet a Tapolcai Malom-tó. A vizet körülvevő épületek és a malom hangulata miatt az elegánsabb, valamint a hétköznapi ruhás képekhez ajánljál a területet. Mivel a környezet kissé zsúfolt, érdemes valamilyen élénkebb árnyalatú - piros vagy királykék – ruhát választani, hogy kitűnj közülük.

Forrás: pixabay.com

Badacsonyi Rózsakő

A romantika szerelmeseinek a legjobb választás a Badacsonyi Rózsakő. A Balaton és a tanúhegyek találkozása főleg a természetesebb vonalat képviselő hölgyeknek ideális. Ide inkább az egyszerű vonalvezetésű, barna, bézs vagy rózsaszín árnyalatú ruhák illenek.

Forrás: Szijártó János/Napló

Hegyestű

Extrémebb típusú nőknek, extrém helyszín is jár. A Hegyestűn található bazaltoszlopok bevállalós fotók hátteréül szolgálhatnak. A szürke színek dominálnak, így itt a fekete vagy vörös színekkel játszhatunk a ruháinkon, ha viszont kicsit könnyedebbre vennénk a stílust, a sárga színek is jól mutathatnak a repertoárban.

Forrás: pixabay.com

Balatonfüred Tagore-sétány

Régi korok szerelmesinek remek helyszín a Tagore-sétány és azt körülvevő utcák. A reformkori életérzéshez és épületekhez az elegánsabb ruhák illenek, itt bevállalható a nagyobb szoknya, kesztyű és akár a kalap is. A hétköznapibb és fürdőruhás képekhez pedig a Balaton szolgálhat kiegészítőként. A zöld, bordó vagy lila színek remekül illenek ebbe a környezetbe.

Veszprém Vár utca

Hercegnőknek dukál a vár, így aki a barokk korban képzeli el magát, szervezhet fotózást a megyeszékhelyi Vár utcába. A korhű épületek, valamint az utca végén látható panoráma elsősorban az elegáns ruhában való fotózáshoz ideálisak, de a hétköznapi szett is beleférhet. Ide a fehér és az arany árnyalatok illenek igazán.

Forrás: pixabay.com

Boldogasszony templomrom – Dörgicse

A templomrom impozáns helyszín lehet a fotózáshoz, ha szeretnénk valami egyedibb, a tömegből kitűnő helyszínt. Farmeres-pólós összeállítást kedvelőknek ajánljuk, a fehér és a földszínek a legjobb választások ide.

Pisky sétány - Tihany

Lila vagy kék ruhákat előkapni és irány Tihany. A történelmi falu leghíresebb sétányára inkább a könnyedebb, légiesebb öltözék illik. Háttérben a Balatonnal nem lehet hibázni.

Forrás: pixabay.com

Görög falu – Balatonfüred

A különleges helyszíneket kedvelők számára ideális fotózási hely lehet a füredi Görög falu. Modernebb, dinamikusabb képekhez alánjuk, a sárgás helyszínek között a fehér és fekete színek lehetnek ütősek.

Forrás: pixabay.com

Itt nem kell visszafogunk magunk, a környezetbe a vagányabb ruhadarabok is beillenek.

