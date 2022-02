A 376 méter magas hegytetőt bármelyik irányból közelítjük is meg, csupán két-három kilométeres távra kell számítanunk. Indulhatunk Tapolca-­Diszel felől, Gyulakesziből a zöld túrajelzés mentén, vagy Káptalantóti irányából, de mindenképpen gyalog. Hangulatos présházak, szőlők mellett visz az utunk. Keszi déli határában a hegy lábánál fekvő különleges alakú Papsapka-köveket rejtő, fokozottan védett természetvédelmi területet, az úgynevezett Kőmagast is útba ejthetjük.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban emelkedő hegyre az országos Kék túra útvonala is felvezet, a tetőn pedig szinte minden hétvégén találkozhatunk siklóernyősökkel. A csupasz, lapos területről körbenyílik a kilátás északra, a sümegi vártól a Balatonig, sőt, tiszta időben a pécsi tévétorony és az Alpok is látható. A 13. században épült Csobánc vára ma is álló romjai időutazásra csábítanak. A török seregeknek többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült elfoglalniuk a Tapolcai-medence csonka kúp alakú, ba­zaltsapkás tanúhegy tetején álló erődítményt, de mi bármikor meghódíthatjuk.

A Kopasz-hegyre szintén minden évszakban érdemes felsétálni, Mindszentkálláról, a katolikus templomtól mindössze két kilométeres túrával juthatunk fel, 270 lépcsőn. Útközben a Rákóczi utcából a Garány-tető érintésével találjuk az egykori Kisfalud község templomának Árpád-kori romját. Egy nagyobb fennsíkra érünk, amely kellemes sétára csábít.

A keleti és déli oldalról nyílik a legszebb kilátás. A hegytetőn a Káli-medence látványos panorámája mellett rálátunk a Balatonra, Csobáncra, Hegyesdre, a Hegyestűre, a Fekete-hegyre.