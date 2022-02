A február 20-án tartott programot az ajkai fáradhatatlan természetjáró fiatal, Göncz Ákos bronzjelvényes túravezető szervezte, aki a geoláda keresők országos egyesülete honlapján is meghirdette azt. Ákostól megtudtuk, a korszerű technikával ötvözött természetjárás 2001-ben kezdődött az Egyesült Államokban, amikor a korábban katonai célokra használt műholdas helymeghatározáshoz való hozzáférést a lakosság számára is elérhetővé tették. Magyarországon egy évvel később már voltak a sportágnak követői. Ma már mindenki számára elérhető, ugyanis egy erre alkalmas okos telefonra is le tudják tölteni a ládák koordinátáit. Azt is be lehet állítani, hogy néhány tíz méteres távolságban már jelezze a láda közelségét. Ákos szerint ez kiváló módszer, hogy a modern technikát kedvelő fiatalokat kicsalogassa a természetbe. A ládákba a jelszón kívül, amelyet a találatokat megjelenítő oldalra kell feltölteni, apróbb ajándékokat, játékokat tesznek azért, hogy a kisebb gyermekek is élvezzék azt. Ákos hozzátette, hogy a láda közelségében nő az adrenalin. Izgalmas, hogy hol találják meg. Lehet ugyanis a fa odvában, a gyökérnél vagy akár egy barlangban is. A fellelés igazi sikerélmény. Csoportos túráknál néha versenyeznek a résztvevők, hogy ki találja meg elsőként. A geoláda telepítésének módjáról megtudtuk, bárki kitehet olyant, de előzetesen egy szakmai bizottságnál engedélyeztetnie kell azt. Ha ők hozzájárulnak, a meghatározott helyre kihelyezheti. Többnyire olyan helyeket engedélyeznek, amely valamilyen szempontból különleges, ritka természeti vagy építészeti értékek mentén húzódik. Ma Magyarországon csaknem 5 ezer ládát tartanak nyilván, de számuk folyamatosan változik.

A leglelkesebb keresők több ezret megkerestek már. A Budapestről, Pest megyéből, Dombóvárról és Esztergomból érkezett keresőktől megtudtuk, hogy a geoládások egyesülete fennállása 20. évfordulója alkalmából tavaly nyáron versenyt hirdetett, amelyben 1 év alatt 20 helyen 20 kilométeres távon lehet ládákat találni. Ebben az Ajkaiak is részt vesznek. A vendégek érkezés előtt utánanéztek a látnivalóknak, felkészülnek a várható élményekre. A csapat indulás előtt megtekintette a Bányászati Múzeumot, ahol Horváth Károly szakmai vezető tartott tárlat vezetést, majd elindultak az erdőbe. Négy kilométeres kényelmes sétát követően az Erdei Iskola előtt megálltak pihenni, hogy erőt gyűjtsenek a Savanyó Jóska barlanghoz vezető lépcsősor megmászásához. A barlangnál Káldi Géza, a Bánki Donát Természetbarát Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, aki rokona az egykori betyárnak, beszélt annak életéről, az emlékei őrzéséről. Tovább indulva jelzett többek telefonja, hogy megközelítették az első ládát. Mindannyian odasiettek, végignézték a fa ágait, azokon nem volt, majd a gyökereknél tisztították le az avart. Megpillantották a lila műanyag dobozt. Felnyították, leírták a jelszót, majd visszatették az egyik gyökér alá, hogy az arra járó állatok ne túrhassák ki.

A következő állomás a Sárcsi kút volt, ahol szintén volt találat. A következő uticél a Molnár Gábor kilátó, amely tetejéről a tiszta, napos időben belátták az egész térséget. Azon a ponton voltak a táv felénél. Visszaúton érintették többek között a Szerencse fel forrást, a katonasírokat, majd a Macskalik elnevezésű víznyelőt. Göncz Ákos, aki maga is aktív geoláda kereső, a Bánki Egyesület elnökségi tagja, elmondta, első alkalommal szervezett Ajka környékén ilyen túrát, de látva a sikert, ha igény lesz rá, máskor is meghirdeti.