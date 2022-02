“VESZPRÉM TÖRTÉNELMI BELVÁROSÁBAN, műemlék lakóházban eladó egy VÁRPANORÁMÁS, 3 SZOBÁS, teljesen felújított 1, emeleti GYÖNYÖRŰ LAKÁS dupla garázzsal. Az 1800 körül épült, későbarokk műemlék épület 20 évvel ezelőtt újult meg teljesen, a ház homlokzata két évvel ezelőtt lett felújítva, jelenleg három lakásos társasházként működik.

Az 1. emeleti lakáshoz külső lépcső vezet fel, mely az udvari oldalon található, BOLTOZATOS TORNÁCRA visz, az erről nyíló nagy belmagasságú szobasor hevederes csehsüvegboltozattal fedett. A K-i fekvésű tágas szobasor napfényes, a szobákból a Vár és a Benedek-hegy is látható. A gépesített konyha teljesen felszerelt, a fürdőkádas fürdőszoba is minden igényt kielégít. A lakás teljesen újszerű állapotú, igény esetén teljes bútorzattal eladó. A lakáshoz elektromos kapuval zárható DUPLA GARÁZS is tartozik, amely az udvarból nyílik. A lakáshoz tároló nem tartozik és nem erkélyes. A lakás 1/1 tulajdonban van, tehermentes és rövid határidővel birtokba vehető. [...]”

