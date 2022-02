A házasságkötéskor Lajos 25 éves volt, Ida pedig 17. A fiatal lánynak szülői engedély kellett a házasság megkötéséhez, mert az akkori törvények szerint még nem töltötte be a nagykorúságot. Mindketten Pécselyen születtek, ott jártak iskolába, és ebben a faluban dolgoztak egész életükben. Szőlőt és kertet műveltek együtt, Ida az óvoda felépítésétől dajkaként dolgozott egészen a nyugdíjazásáig. Született egy fiú és egy lány gyermekük, azután három unokájuk és már három dédunokájuk is van. Jelenleg is Pécselyen élnek, erejükhöz mérten sokat és szorgalmasan dolgoznak a házuk körül.

Lajos és Ida a napokban ünnepelte 70. házassági évfordulójukat. - Csodálatos dolog hallgatni és látni őket, ahogy az elmúlt időről mesélnek. A hosszú házasság titka elmondásuk szerint a szeretet, az őszinteség, egymás elfogadása és megbecsülése, az egymásra figyelés és a másikkal való törődés - fogalmazott a könyvtár vezetője. A pár arról is beszélt, hogy a békesség megőrzése miatt nem szabad haragot tartani, fontos a megbocsátás, és hogy mindennap tiszta, nyugodt szívvel térjünk nyugovóra. Ahogy azt megfogadták az oltár előtt: jóban, rosszban, egészségben és betegségben a másik mellett állni.

Kalmár Ida és Kántor Lajos hetven esztendővel ezelőtt, 1952. február 3-án kötött házasságot Pécselyen, a református templomban Forrás: családi

Sokan felköszöntötték őket a jeles alkalommal, gyerekeik és azok családjai, unokáik, rokonaik, barátaik és ismerőseik, köztük Váry-Kovács Rózsa, aki 1952-ben a Községi Közös Tanács titkára és egyben anyakönyvvezetője volt, amikor Pécselyen összeadta az ifjú párt. - Gratulálunk nekik, és reméljük, történetük sok fiatal pár számára lehet követendő példa a jövőre nézve - hangsúlyozta Burgyánné Torma Marianna.