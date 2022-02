A védőnők - az Egészséges életmód a mindennapokban című pályázat támogatásával - háromrészes, ismeretterjesztő vetélkedősorozatot tartanak a város összes általános iskolájának 3-4. osztályos tanulói részére, az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás, a káros szenvedélyek témakörében.

A második forduló a "Ciki a cigi" címet viselte. A szervezők reggel a Csodavár Általános Iskola harmadik osztályosaiból álló két csoporttal kezdték a programot. Krózserné Makkos Anikó projektmenedzser, aki nyugállományba vonulásáig iskolavédőnőként dolgozott, a Naplónak nyilatkozva elmondta, hogy készítettek egy ismeretterjesztő kisfilmet a témában, amelyet előzetesen eljuttattak az iskolákba. A gyerekek annak alapján a káros szenvedélyek témájában plakátokat rajzoltak. A munkákból a szakemberek látták, hogy a kisdiákok megértették a lényeget. Az egyik csoport arról rajzolt, hogy aki cigarettára fordítja a pénzét, nem jut neki például autóra, divatosruhákra. A többiek egy tiszta, egészséges, illetve egy, a nikotin által tönkretett tüdőt ábrázoltak.

A programba szerették volna bevonni a szülőket is, de a járványhelyzet miatt erre most csak részben volt lehetőség. A februári rendezvényen a diákok több izgalmas feladatot oldottak meg: totót töltöttek ki, majd felnőtt segítségével "részegségszemüvegben" akadálypályán mentek végig, és az emberi testre fókuszáló interaktív kirakóval is játszhattak. A harmadik fordulót, amelynek témája a rendszeres mozgás jótékony hatása lesz, márciusban tartják. Az eredményhirdetésen a három legjobban szereplő csapat ajándékot kap