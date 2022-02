A módszer célja Száraz Szilvia természetgyógyász szerint a kranioszakrális rendszer és az idegi funkciók harmonizálása, az agyi gerincvelő-folyadék áramlásának normalizálása, a koponyán belüli keringés javítása, a kötőszövetek lazítása, az ízületi feszültségek korrekciója és az izomrelaxáció.

Általánosan javítja az életminőséget, jó közérzetet biztosít, segít konkrét betegségek és problémák kezelésében. Jótékony hatással van a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, csökkenti a magas vérnyomást, segít az ízületi bántalmak, hát- és nyakfájdalom enyhítésében, az alvászavar, migrén, fogászati és állkapocs-, az emésztési és nőgyógyászati problémák kezelésében.

A kezelt betegek ­meglepő eredményekről számolnak be. Egyikük hat éven át tartó pánikbetegségével érkezett, addigra tizennégyféle módszert próbált ki, hogy végre megszabaduljon attól. A betegség során igyekezett távol tartani magától mindenkit, még két imádott unokáját is, amitől persze bűntudata volt. Közben gyógyszert is szedett. A kraniokezelést követően hívást érzett, hogy átmenjen az unokáihoz és játsszon velük. Fantasztikus érzés volt neki, hogy a kisebbiket ő altathatta el. Egy másik hölgyben gyermekkori traumákat oldott fel a kezelés, így megszűnt az autóvezetéstől való félelme, biztonságban érzi magát, amikor volán mögé ül. Egy asszony a férje magas vérnyomás, cukor-, koleszterin- és magas vérzsír problémájára keresett szelíd gyógymódot, miközben ő fülzúgással, feszültséggel, kimerültséggel, gyulladással küszködött, ami a stresszes életmóddal jár együtt. A kranio­szakrális terápiát mindketten végigcsinálták, így már sokkal jobban érzik magukat. Nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak, az immunrendszerük megerősödött, a szervezetük védekezőképessége jobb, panaszaik enyhültek, ezáltal életük sokkal jobbá vált. Egy fiatal férfi alkoholfüggősége folytán három nap remegés után kereste fel Szilviát. Akkor úgy érezte, hogy már nem bírja tovább. A kezelés során látott képeket, volt sírás, nevetés, de a végére rendbe jött. Ma már nem remeg és nem kívánja a szert! Jó az étvágya, a kedve.

– Mónikát hónapok óta gyötörte a fájdalom, mikor megismerkedtünk. Korábban mind a négy bölcsességfogát egyszerre húzták ki, ez természetesen nagyon megviselte, és állandó állkapocs-kiakadáshoz vezetett nála. Az első, nagyjából egyórás kezelés során nagyon ellazult állapotba került, el is aludt.

A második alkalommal bizsergést és melegséget érzett a testében. Már azt követően látványos eredményt tapasztalt. Az állkapcsa nem fájt, nem kattogott, és jobb lett a közérzete. Egy másik hölgy, Eszter szervezetében a blokkok feloldását segítette a módszer, és a lánya szerint már az első beszélgetés után teljesen megváltozott a kisugárzása. Rózsa unokája ötéves kora óta nagyon dadogott és izzadt. Az iskolában előfordult, hogy az osztályban nem merték feleltetni, mert utána csúfolták az osztálytársai. Mindez a múlté már. Péter közel tíz évig küzdött szorongással, mire segítséget kért. Azóta az élete jelentős pozitív változáson ment keresztül.

Tünde szeretett volna segíteni a lányának, akinek lazák lettek az ízületei, testnevelés- órán kibicsaklott a keze, lába, fejen álláskor a nyaka és a kar- ja is eltört. Zongorázáskor nem volt szinkronban a két keze. Az első kranioszakrális kezelés után láthatóan összhangba került a két keze, a közérzete jobb lett. A második találkozáskor sikerült feltárni és elengedni azt az okot, ami miatt ilyen fizikai tünetei voltak, és ezt követően javulni kezdett az állapota. A kiegészítő fejkezelések után teljesen megerősödött, testnevelésórán sikeresen teljesít és jó jegyeket hoz. Tavaszi pollenallergiája is megszűnt, ami nem várt, mégis örömteli eredmény. A kislány javulása láttán az édesanya is igénybe vette a kezeléseket. Azt mondja, nagyon jó érzés, hogy kimondhatja és elengedheti azokat a sérelmeit, amikről eddig nem beszélt senkinek, de befolyásolták fizikai állapotát. A haja korábban hullott, most elkezdett megerősödni, a női hormonális változáskor tapasztalt hőhullámai enyhültek, és a pollenallergiája neki is megszűnt.