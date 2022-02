A cukrászda 1984-ben nyílt meg a Jutasi – akkoriban Haszkovó – lakótelep délkeleti szélén. Az üzlet mindig is családi vállalkozás volt, kezdetben fagy­laltozóként működött – idézte fel Pintér Zsolt ügyvezető, aki már a második generációt képviseli a cukrászda irányításában. Édesapjához, Pintér Istvánhoz hasonlóan aranykoszorús cukrászmesterként. Az ügyvezető elmondta, szülei máig részt vesznek az üzlet életében. Érdekesség, hogy a cukrászda egy tengerentúlról kapott, kókuszból – amely a nyolcvanas években különlegességnek számított – faragott figuráról kapta a nevét. Az egység valódi kuriózum volt a lakótelepen, az elmúlt közel négy évtized alatt pedig a város más részeiből, Veszprémen túlról és akár az ország távolabbi pontjairól is köszöntenek visszajáró vendégeket.

A kínálatban máig szerepelnek olyan sütemények, amelyek kezdettől fogva megtalálhatók a pultban. Pintér Zsolt elmondta, megtehetnék, hogy újítsanak rajtuk, de ehelyett inkább úgy készítik, ahogy a fogyasztók az évtizedek során megszokták őket. Ilyen például a csokoládés Kokó-kocka vagy a somlói galuska. A hagyományok ápolása mellett igyekeznek megújulni: folyamatosan alkalmazkodnak a fogyasztói igények átalakulásához, a technológiai változásokhoz. A kínálatban rizslisztes, mandulalisztes vagy cukorhelyettesítőt tartalmazó sütemények is megjelentek.

Pintér Zsolt háromszor indult a Magyarország fagylaltja versenyen, ezeken ezüst és arany minősítést kapott. A cukrászda egyik legnagyobb sikerét 2012-ben érte el: a Magyarország tortája kiírásra egyedül abban az évben neveztek be, akkor azonban megnyerték a versenyt a szabolcsi almás máktortával.

A cukrászdának számos törzs­vendége van, ők időről idő­re visszajárnak. Az ügyvezető elmondta, örülnek, ha a vendégek nemcsak elvitelre viszik a süteményt, hanem elidőznek egy-egy kávé, tea mellett, dolgoznak vagy hosszan beszélgetnek. Egyfajta találkozóhelyként és közösségi térként is funkcionálnak. Ami a megrendeléseket illeti, van egy németországi magyar bolt, ahonnan karácsony előtt teherautónyi bejg­lit, zserbót vásárolnak tőlük.

Az is előfordul, hogy 4-600 szeletes tortát rendelnek meg tőlük egy-egy nagyobb céges összejövetelre, születésnapra. Ez annak is köszönhető, hogy két dizájncukrászuk országszerte híres. Pintér Zsolt büszke arra, hogy 38 éve folyamatosan, napról napra állandó színvonalon szolgálják ki a hozzájuk betérőket, ahogyan arra is, hogy sok olyan munkatársuk van, aki több évtizede dolgozik a cukrászdában. Két egységükben jelenleg közel harmincan tevékenykednek. – Mindenkinek megvan a feladata, és mindenki hozzájárul ahhoz, hogy hétfőtől vasárnapig, reggeltől estig működjön a cukrászda egész évben – fogalmazott az ügyvezető.