A Nivegy-völgy jelképeként is ismert, festői környezetben fekvő templomhoz ez alkalommal is szép számmal érkeztek zarándokok, hívők, turisták és érdeklődők, hogy meghallgassák a szentmisét, és részesüljenek a hagyományos Balázs-áldásban.

Szent Balázs püspök és vértanú Diocletianus és Licinius római császár uralkodásának idején élt, a legenda szerint egy barlangban, ahol vadállatok vették körül, őrizték és áldását várták. Már életében gyógyítóként ismerték, később az egyház a torokbajok elleni védőszentként tisztelte.

Időjelző szentként is ismeretes, ünnepének ideje a tél végét jelzi, ugyanakkor a veszedelmes viharokét is. Oltalmát és gyógyítását kérik többek között a fúvószenészek és az énekesek is.

A szentmise végén az egybegyűltek a papokhoz járultak, akik keresztbe illesztett, összecsavart gyertyát tartottak a hívek álla alá, és a következő szavakat intézték hozzájuk: Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

A szertartás után csodálatos panoráma, szikrázó napsütés, átmeneti viharszünet és a környék méltán nevezetes nyitott pincéi várták a résztvevőket.