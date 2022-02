- Számos mérkőzésen vagyunk túl, ez lesz az utolsó, mivel márciustól a pálya már nem működik. Ugyanakkor terveink szerint idén novemberben, a nyitás után ismét visszatérünk – tájékoztatta lapunkat a jégkorongcsapatot és a meccseket szervező Bakos Asztrik.

Azt is megtudtuk, hogy az utolsó jeges hétvégét igyekeznek felejthetetlenné tenni a várudvarban, hiszen a jégkorongmérkőzésen kívül számos meglepetéssel, jó programmal készülnek a házigazdák. Február 26-án, szombaton 16 órától DJ Pejkó tüzeli fel a hangulatot remek mixeivel. Lesz tombola, továbbá a bárban Happy Hour-akció is vár majd a látogatókra, az este csúcspontjaként pedig a Szigliget Várudvar feliratot is meggyújtják.

Aztán novemberig, az újbóli nyitásig pihentetni lehet a korcsolyacipőket.