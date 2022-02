Minden háztartásban van olyan, már nem használt, csorba, vagy repedt bögre, amit valami miatt sajnálnak kidobni. Ne rejtegessük a szekrény mélyén, hanem használjuk fel dekorációs célra. Kis helyen elférő lakásdíszt készíthetünk belőle, olyat, amely kis átalakítással mindig az év aktuális ünnepéhez igazítható. De nem kell feltétlenül bögre, akár egy natúr kerámiatál, vagy kis üres doboz, kis fiók is alkalmas rá, hogy feldíszítve az alkalomhoz illővé tegye a lakás hangulatát.

Kovács Adrienn dekoratőr szerint ha egy üzletben találunk olyan bögrét, amely a párunk kedvenc filmjének szereplőit ábrázolja, vagy a hobbijára emlékezteti, készítsük abból a díszt. Tegyünk az aljába tölteléknek összegyűrt újságpapírt, vagy tűzőhabot, homokot, kavicsot nagyjából kétharmadáig. A tetejére egy akkora kört vágjunk keménypapírból, hogy épp elfedje, tehát megálljon rajta, és ne essen bele. A papírkorongra tegyünk mohát, zuzmót, apró fakéregdarabkákat, hogy elfedjék. Ezután már csak a tetején dolgozunk, melyre tehetünk szárított virágot, apró állatfigurát. Köré kisebb díszeket, selyemszalagból masnit. Dekordrótból hajlíthatunk, vagy filc anyagból vághatunk szív alakot mellé és gyöngyök is kerülhetnek a tetejére.

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Tavaszváró ajtókopogtatót is készíthetünk. Szalma koszorúalapra kerüljön barka, vagy másmilyen ág, az a fele legyen a koszorú súlypontos része, ami alulra kerül majd. Azt masnival, rattan-, textil- és filcvirágokkal díszíthetjük. Valentin-napra piros szív kerüljön rá, azt később levehetjük és hónapokig díszítheti a koszorú a lakás bejáratát. Egy selyemzsineget lelógathatunk róla, annak végein visszaköszönhet pár apró textilszív, vagy virág azok közül, amik elszórva a barkaágak között, a koszorúalapon vannak. Érdekes dísz készülhet fejre állított fenyőtobozokból. Azokat vonjuk be piros krepp-papírral, vagy textillel, és állítsuk, ragasszuk őket színes muffin­kosárkákba. Apró szív- és virágdíszekkel, gyöngyöket, hajlított dekordróttal tovább díszíthetjük. Ne egyet készítsünk belőle, hanem legalább hármat, akkor mutatós. Dekoratív csokrot készíthetünk, ha összefogunk páros számú drótot, azokat egymással összehajtogatva alkotunk egy tölcsér alakú dróthálót, amely megtartja majd szálanként a virágokat. A hálóra különféle apró díszeket tehetünk például zseníliából, rafiából.

A kedvenc bonbon csomagolására szintén kerülhet dísz piros apróságokból.

Hungarocellszív alakot is dekorálhatunk, vagy kör koszorúalapot. Például piros filcanyagból kivágott csigavonalat rózsaként feltekerve, rögzítve. Varrhatunk az alkalomra piros párnahuzatot, sőt, akár szív alakú párna is készülhet. Papírból kivágott szívek kerülhetnek egy kis borítékba, egy kedves üzenettel meglepetést szerezhetünk, ha reggelre az autó ablaktörlő lapátja alá tesszük. A vacsoraasztalon szintén jól mutatnak, vagy a polcokon elszórtan elhelyezve. Ha konyhatündérek vagyunk, a legegyszerűbb tortát is gyorsan és sikerrel feldobhatjuk, ha egy széles, piros szalagot kötünk rá körbe, vagy bekenjük krémmel a tetejét és piros cukorkákat szórunk rá. Szív alakú bonbonokkal ugyancsak díszíthetjük, és szív alakú muffint, vagy linzert is süthetünk. Rózsaszín mázzal bevonhatjuk, vagy tűzhetünk bele fogpiszkálót, amire szív alakú piros papírt ragasztottunk. Ha eperszemeket félbevágunk és vágott felükkel egymás mellé az asztalra fektetjük a darabokat, egy fogpiszkálóval egymáshoz rögzíthetünk kettőt-kettőt, szív alakot formázva. Kedves és finom meglepetés lehet vacsora után.