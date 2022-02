Nemcsak a lakásban, hanem a kertben, az udvaron is jó hasznukat vehetjük a megmentett régi tárgyaknak. Andi szerint érdemes körülnézni a padláson vagy használtcikk-piacon, és biztosan találunk olyan régi rekeszt, dobozt, amit felhasználhatunk. Régóta csak pakoljuk egyik helyről a másikra, gondolván, hogy jó lesz még valamire, de valójában nincs funkciója.

Egy alapos tisztítás után lefesthetjük bármilyen színre, díszíthetjük különféle technikákkal, antikolhatjuk, azaz visszacsiszolhatjuk a festett felületet, ha antikoló festékkel vagy krétafestékkel dolgozunk. Ráadásul azok szinte minden felületen jól tapadnak alapozó nélkül is. Az antikolás során az éleken csiszoljunk többnyire, hogy imitáljuk a természetes kopást. Erősebb és egy finomabb smirgli is jól jöhet ehhez a művelethez. Aztán portalanítsunk, és ha kell, vigyünk fel még egy réteg festéket. Akár lehet az az eredeti szín egy másik árnyalata, vagy ha elég bátrak vagyunk, egészen más szín is, így izgalmasabb lesz az eredmény viszszacsiszolás után. Végül lakkozzuk le, vagy kezeljük viasszal, vaxszal a felületet. Azt ecsettel vagy puha ronggyal vigyük fel, majd töröljük vissza. A viasz beül a repedésekbe, a festés során keletkező ecsetnyomokat annál inkább hangsúlyozza, minél sötétebb. A vax lehet színtelen, fehér, vagy sötét. Sőt, már ezüst-, arany-, bronzszínű viasz is kapható, divatosak is ezek a színek, de óvatosan bánjunk velük, ne vigyük túlzásba a használatukat.

Ha elsőre nem merünk belevágni egy nagyobb tárgy újraélesztésébe, próbálkozhatunk kisebb felületen, egy öreg vágódeszkán, falécen. Egy öreg, már nem javítható, kidobásra ítélt ablakkeret elemes izzósorral, száraz ágakkal hangulatvilágítás lehet a falon. Tisztítás után fessük le egy szín különböző árnyalataival, hogy kopottas hatást érjünk el, aztán waxoljuk vagy lakkozzuk. Száraz ágakkal és elemes izzósorral hangulatvilágítást készíthetünk belőle a falra.

Érdekes, uszadékfahatást érünk el, ha natúr fát nem festünk, csupán fehér viasszal kezelünk, érdemes kipróbálni ezt a megoldást is, nagyon népszerű most ez a stílus.