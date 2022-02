A Rebuild® mozaikszó, a Párkapcsolat-építő Tánc (Relationship Building Dance) kifejezést foglalja magában. Olyan párokkal foglalkozó pedagógiai módszer, ami klasszikus táncpedagógiai és különböző önismereti és párkapcsolat-építő gyakorlatokat ötvöz. Preventív-edukatív módszer, azaz a problémák megelőzésére és a jobb ön- és társismeretre törekszik. Célja a párkapcsolatok, házasságok erősítése, élénkítése, elmélyítése, nem elsősorban a problémás kapcsolatok, válás szélére sodródott házasságok megmentése. Olyan eszközt hivatott a párok kezébe adni, amin keresztül felismerhetik kapcsolatuk erősségeit és növekedési területeit, és egy új nézőpontból, új nyelven keresztül ismerhetik meg egymást és önmagukat még jobban.

- Ez világ szinten is egyedülálló módszer, amit az elmúlt 10 év közös munkánk során fejlesztettünk ki. Ez most már tudományos háttértanulmánnyal is alátámasztott módszer és jogvédett. A táncot mint eszközt használjuk arra, hogy egy olyan új nyelvet, egy olyan új eszközt adjunk a párok kezébe, amit aztán gyakorlati szinten más területen is tudnak használni az életükben – mesélte Erdőfi Anna.

Erdőfi Anna és Erdőfi Dániel nemcsak tánctanárok, de Anna biológusi-, majd kognitív tudományi kutatói diplomát is szerzett. Jelenleg PhD-tanulmányai végén jár a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájában, ahol doktori disszertációjában az általuk kidolgozott Rebuild Párkapcsolat-építő Tánc® módszerének tudományos hatásvizsgálatát végzi, Dániel pedig lelkigondozói végzettséget szerzett a Baptista Teológiai Akadémián.

- A házasságok és párkapcsolatok leggyengébb pontja legtöbbször a kommunikáció. Ez viszont olyan dolog, amit meg lehet tanulni elkötelezettséggel és kitartó munkával. Ha képesek egymás nyelvét érteni, illetve így szólni egymáshoz akár verbálisan, akár nonverbálisan, akkor a problémák egyre inkább orvosolhatóak lesznek, ez viszont egy folyamat, lépésről lépésre kell haladni. A mi táncunk ebben segít – tette hozzá Erdőfi Dániel.

Forrás: Penovác Károly/Napló

A veszprémi alkalmon rengeteg érdeklődő jelent meg, a közel háromórás workshop keretében pedig már kaphattak olyan impulzusokat, amelyeket aztán a javukra tudtak fordítani. A workshop vezetői elmondták, hiába a nagy létszám, a tánc olyan védett teret hoz létre a párok között, ami lehetővé teszi az elmélyülést és a lelki fejlődést. A Házasság Hetén rendezett izgalmas workshopon ízelítőt nyerhettek a veszprémi párok a módszertanból, az oktatók pedig várnak mindenkit szeretettel további alkalmaikon.