Január 31.

– Olvasom a naplóját a Naplóban! – harsant fel a felkiáltás a második szomszédból. – Nagyszerű!

– Köszönöm! – kiáltottam vissza, ahogy a torkomon kifért.

– Rengeteget tanultam az írásaiból.

– Ne haragudjon, kissé süket vagyok.

– Nem baj, én is.

Így zajlott az első párbeszédünk. Aztán még gyakran óbégattunk át a Feri szomszéd szőlősorai felett, amelyek inkább összekötöttek minket, minthogy szétválasztottak volna. Karantén volt. Később egy este csörgött a telefon. Ő volt az. – Az a helyzet, hogy már izomlázunk van a halpucolástól. Nem kérsz egy pontyot? – kérdezte.

A művészet nem megtanítható – mondta, miközben generációk tanultak tőle. Felfoghatatlan, mi minden volt a fejében. Spiritualizmus és neoavantgárd.

Meghalt Beke László művészettörténész, egyetemi tanár. Pótolhatatlan. Ugyanezen a napon elhunyt Babarczy László rendező, tanár, színi direktor. Igazgatása alatt a Kaposvári Csiky Gergely Színház a világ egyik legnagyszerűbb műhelyévé nőtte ki magát. Kamaszként stoppal jártam oda Budapestről próbákat nézni. És kinyílt egy másik világegyetem. És meghalt Rónaszegi Miklós, számtalan ifjúsági regény szerzője, a Delfin könyvek ifjúsági könyvsorozat szerkesztője. Ő volt az én generációm J. K. Rowlingja.

Így aztán ebből a napból mára éppen elég is lesz.

Február 1.

Elstartolt a kínai új év. A tigrisé. Konfuciusz szerint két életünk van. A második akkor kezdődik, amikor rájövünk, hogy csak egy van.

Meghalt egy férfi a Veszprémi Járási Hivatalban. Benzinnel leöntötte, majd felgyújtotta magát. Borzalmas tragédia. A végső kétségbeesés égő fáklyájaként lobogni ugyanakkor alighanem üzenet is a tovább élőknek. Kétségbeesett könyörgés a figyelemért. De ami most beakadt nálam, az az esetről szóló hír utolsó mondata. A történtek miatt a Veszprémi Rendőrkapitányság közveszélyokozás bűntett gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Értem én, hogyne érteném, alkalmam nyílt többször szembesülni vele, létezik hivatali nyelvezet. Bükkfanyelvnek hívjuk, nagyapám szerint bikkfa. Van a bankos, meg a jogászkodós, ezek direkt arra mennek ki, hogy egy árva hangot ne értsünk belőle, egészen a végrehajtó megjelenéséig.

És van például a rendőrségi, a tényállást ugyanis valahogy rögzíteni kell, a szóvivő pedig többnyire nem romantikus költő. Na de. A gyanú, az még csak hagyján (még jó, hogy ezen a ponton nem lépett be az ismeretlen tettes), az eljárás végéig nyilván ezt kell (?) használni, még akkor is, ha a napnál is világosabb, hogy mi történt. Ám ez a mondat így egyben, esetünkben maga a rettenet. A világ és a társadalom elembertelenedésének szörnyűséges dokumentuma egy elégett embertársunk holtteste mellett. Ugyanakkor szomorú, ám remek alkalom elgondolkodni a változtatás lehetőségén és szükségszerűségén, a nyelv visszahelyezésén az eredeti állapotába, ha úgy tetszik, újrahasznosításán.

Február 2.

Meghalt Monica Vitti, az olasz film egyik nagyhercegnője. Emlékeim. Az első szembesülés Antonioni A kaland című filmjével egy filmklubban, valamikor kamaszkorom egyik legszebb telén. Nagyjából úgy bámultam Vittit a vásznon, mint Woody Allen Humphrey Bogartot a Játszd újra, Sam! című filmben. Aztán jött Az éjszaka, A napfogyatkozás és a Vörös sivatag, utóbbi már színesben, és még mindig az államat keresgéltem a zsöllyében. Később szakadtam a nevetéstől (Éjfélkor indul útjára a gyönyör, Narancsos kacsasült), mert ilyen komikát még nem hordott a hátán a Föld, és láttam Jancsónál és Bunuelnél. Majd valamikor a kilencvenes évek elején Cannes-ban ért a május. Valószínűleg összekevertek Al Pacinóval, vagy esetleg Kuroszavával, mindenesetre meghívást kaptam egy partira, ahol egyszer csak leült mellém ő. És tényleg ő volt az. Ez egy pillanatig nem volt kétséges. Az első percekben nagyjából úgy viselkedtem, mint amikor elszabadultak a Marx testvérek (mínusz bajusz): bor kiönt, zakónak annyi, pincér életveszélyben, asztal inog, burleszk alakul; de aztán belejöttem. Mert egy tünemény volt. És úgy voltam vele, mint a rómaiak, akik a Trasteverén felhúztak egy óriás plakátot a portréjával és ráírták: Monica amore nostro.

Február 3.

Phil, a mormota szerint még két hónapig tart a tél. Ilyenkor Bill Murray-t kell nézni, újra és újra, Idétlen időkig. Esetleg behúzódni a törzshelyünkre. Ez onnan jutott eszembe, hogy a veol.hu remek kezdeményezésére most mindenki szavazhat a legjobb Veszprém megyei törzshelyre, meg onnan is, hogy nekem nincs, holott évtizedekig volt, néha több is. Hogy ez megváltozzon, vissza kellene állítani a négy évszakos, valódi falusi kocsmákat a rendeltetésszerű használatba, ahová nem feltétlenül azért járt az ember, hogy záráskor talicskával tolják haza. A kocsma, a törzshely ennél jóval több. A törzshely az, ahol keresztnevén szólítják a törzsvendéget, a pincér úr felhívja a figyelmét, hogy mit ne egyen aznap, a csapos úr kérdően pillant a megszokottól eltérő rendelés hallatán, és ahol beszélgetni és játszani is lehet, szigorúan forintos alapon persze. Ahol az iskola és a bolt után a kocsma is bezár, ott nagy a baj.