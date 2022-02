Navracsics Tibor kormánybiztos úgy fogalmazott, Badacsony olyan különlegessége hazánknak és a világnak is, amely fokozott felelősséget ró az itt élőkre és a döntéshozókra. Mint mondta, a fiatal építészek lehetőséget látnak Badacsonyban, és a pályázat kiíróinak is jár az elismerés, amiért teret adtak az alkotóknak a bemutatkozásra, a kibontakozásra, akik szemmel láthatóan éltek is ezzel.

Krisztin N. László polgármester hangsúlyozta, a művek úgy adtak valami újat Badacsonynak, hogy közben a hagyományokat is megőrizték. A rendezvényen Brájer Éva, a Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, innovatív építészeti-tájépítészeti eszközökkel megfogalmazott javaslattételt vártak egy kulturális és turisztikai központ létesítésére vonatkozóan.

Az eredményeket Dévényi Sándor Kossuth- és Ybl-díjas építész, a bíráló bizottság társelnöke ismertette, illetve értékelt még Turi Attila Kossuth- és Ybl-díjas építész. A felhívásra 35 pályamű érkezett, a legjobb értékelést Varga Lívia Noémi és Für Ivett kapta. Elismerésben részesült Farkas Ádám, Nagy Gábor, Csépke Tamás, Bögös András, Dancs Tamás, Zilahi Péter, Balogh-Szabó Péter, Nagy Balázs, Marosán Anna, Blaubacher Pál, Bönde Tamás és Samicskov Milán. Az MMA Építőművészeti Tagozat különdíját Bognár Melinda Zsófia és Rab Enikő Sarolta kapta, a Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. különdíját Bozsik Máté, Gyökér András és Losonczi Júlia vehette át. A kiállítás február 13-ig tekinthető meg.