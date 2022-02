Az emlékezést és a túrát az Üveggyári Ifi Flotta szervezte, hozzájuk csatlakoztak a Bánki Donát Természetbarát Egyesület tagjai és néhány természetjáró. A csoport, amely tagjainak többsége ajkai volt, de csatlakoztak Magyarpolányból, Szentgálról és Kislődről is, 9 órakor indult a magyarpolányi autóbusz megállóból. A kellemes, napsütéses, tavaszt idéző szombaton jó hangulatban indultak az erdő felé. Érkeztek házastársak, unokatestvérek, nagyszülők, akik általános iskolás unokáikkal kívánják megszerettetni az erdei túrázást. A hóolvadást követő sarat az út legnagyobb részén a napsugarak felszárították, egy rövid szakaszon viszont kerülgették a pocsolyákat. Több, mint 2 óra múlva elérték a Csurgó-kutat, amelynek környéke tele volt hóvirággal. Mindenki akkor látta az idén először az első tavaszi virágot, ezért sokan lefotózták. A kútnál mécsest gyújtottak Garamvölgyi Irén emlékére. A megemlékezésen elhangzott, hogy már betegen, élete utolsó évében is hosszú túrákat teljesített. Kitüntetése átvételére már nem tudott elmenni, ezért a túramozgalom vezetői a lakására vitték neki. Rövid pihenőt követően az egyik csapat szalonnát sütött,a másik visszaindult Magyarpolányba, hogy onnan autóval vagy busszal visszatérjen Ajkára, Káldi Géza és néhány bánkis tag gyalog indult vissza a városba, Borsodpuszta érintésével értek be Ajkarendekre. Ők 16 kilométert gyalogoltak. Káldi Géza elmondta, hogy minden hétvégén szerveznek nyílt túrát, amelyre bárki mehet, valamint minden második szerdán a nyugdíjasoknak hirdetnek könnyebb, rövidebb távú sétatúrát. A természetjárásnál a korszerű technikát is használják, február 20-án országos program helyszíne lesz a Molnár Gábor parkerdő. Geoláda kereső túrát hirdetett egy fiatal tagjuk, Göncz Ákos, amelyre a Tiszántúlról is érkezett nevezés.