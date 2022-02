A Pápai Bakancsos Természetjáró Kör immár tizenharmadik alkalommal emlékezett meg Gáti László tájfutó és sportvezető (1926-2009) egyéni sport eredményeiről és vezetői tevékenységéről szombaton Döbröntén, a Patakmalom vendégház udvarán álló emlékoszlopnál. A főhajtáson Terebesi József körvezető idézte fel Gáti László életét, munkásságát, akinek nevéhez fűződik a Pápai Textiles Természetjáró és Tájfutó Szakosztályának 1959-es létrehozása, a Döbrönte- és Hungária-kupák szervezése 1962-96 között, és a Farkasgyepűig vezető sárga kereszt jelzésű túraút felfestése (tanítványaival).

– Igazi sportember volt, élt-halt a tájfutásért. Rendezett országos egyéni és csapatbajnokságokat a Bakony vadregényes tájain, eleinte 50-60 fő, majd 3-4 ezer fő részvételével. Rajzolta, javította a térképeket. Korát megelőzve ő vezette be a több színnyomású térképeket a környékről. Versenyrendezői munkája csúcsa 1981-ben volt, amikor Pápán, illetve Huszárokelőpuszta, Farkasgyepű és Döbrönte terepeire hívta a hat résztvevő ország közel 1200 tájfutóját. Abban, hogy a magyar tájfutás az 1983-as zalaegerszegi után 2009-ben Miskolcon is világbajnokságot rendezhetett, Gáti Lászlónak is felejthetetlen szerepe van. Emlékét szívesen ápolja a 32 éves csoportunk, akárcsak a régi textiles turistaházét, melynek Gáti László az utolsó gondnoka volt – mondta el Terebesi József, megemlékezve a korábbi gondnokokról (Birbaum Lajos, Bárdosi János, Döbröntei József, Döbröntei Katalin), Varjas Zsigmond egyesületi elnökről, Tamás Ferenc, Németh Károly, Németh Károlyné túravezetőkről, Bódai József tömegsport-szervezőről, valamint néhai túratársaikról (Varga Istvánné, Sárközi Antalné, Maros Mihály, Ferenczy Jenő, Márfy Józsefné, Dobson Károlyné, Szilágyi Ferenc, Szilágyi Ferencé, Vörös Károlyné).

Terebesi Józsefné körvezetőtől megtudtuk, a megemlékezésen 43, a Gáti-vízeséshez vezető túrán 28 fő vett részt.