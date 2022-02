A programsorozat szombaton 10.30-kor kezdődik a köszöntőkkel. 11 órától fellép a Mézengúzok Gyermekzenekar, majd délben Kalló Zoltán Prima-díjas előadóművész és zenekara játszik. 13.30-tól Kocsis Bálint főzőműsora jelentkezik. A hurkakészítő, illetve lencseételfőző verseny zsűrizésére 14.30-tól kerül sor. 15 órától színpadra lép a Balatonfüred Néptáncegyüttes, majd 15.30-tól a vámosi Lencseszemek Asszonykör is. 16 órakor tartják a főzőverseny eredményhirdetését. 17.30-tól Tihanyi Tóth Csaba operettműsorát láthatják, Borban az igazság címmel. A zenés programok zárásaként 19 órától a Retro Duo játszik. A fesztivál kísérőprogramjaként 45 termelő és kézműves is kínálja a portékáját a sportcsarnokban, és gyerekprogramokkal, állatsimogatóval is készülnek a szervezők.