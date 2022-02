Szükség volt a szülői segítségre, a kislány ugyanis még járni tanuló egyéves. A jelmezversenyben a zsűri tagjainak véleménye megegyezett a résztvevőkével, a kislány lett ugyanis a 34 jelmezes közül a győztes.

A második helyezett a jó boszorkánynak öltözött Réfi Johanna volt, a harmadik a horgászjelmezbe bújt Rózsavölgyi Mátyás. A legfiatalabb maskarás a verseny idején édesanyja karjaiban alvó, Rudolf-jelmezes, pár hónapos kisfiú, míg a beöltözöttek többsége óvodás és kis­iskolás volt.

A Civil Fórum Padragkútért Egyesület február 5-én délután tartotta farsangi programját a gyermekeknek, este a meghívott civil szervezetek tagjainak. A gyermekprogram 14 órakor arcfestéssel, közös játékkal kezdődött. A szervezők is jelmezben várták az érkezőket. A gyermekek és szüleik fantáziáját a mesevilág izgatta, érkezett több Elza a Jégvarázsból, Superman, varázsló, Pókember, boszorkány, de volt indián, popsztár, tűzoltó és még labda is. A szervezők a közös játéknál figyeltek arra, hogy a 3-4 évesek is részt vehessenek abban. A székfoglalót seprűs tánc követte, ahol a seprűt mielőbb tovább kellett passzolni, mert ha a zene elhallgatott, akinél volt, kiesett.

A farsangról nem hiányozhatott a fánk és a forgácsfánk sem, de az egyesület tagjai különféle süteményekkel, zsíros kenyérrel, teával vendégeltek meg mindenkit. A helyezést el nem ért jelmezesek édességet kaptak. A programot a Pulzus együttes műsora zárta. A pillangójelmezbe bújt énekesnő kérésére a gyerekek is a színpadra mentek, és kezdődött a közös dalolás, tánc. A farsangolók jótékonykodhattak is, játékok és ajándéktárgyak megvásárlásával támogathatták a városrészben működő óvoda udvari játékainak a cseréjét.