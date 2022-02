Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület hagyományos farsangi disznóvágást és feldolgozást tartott nemrég a Kossuth utcai Kultúrpajtában. A vendégek ötleteket, tippeket, gyakorlati tanácsokat hallhattak a sertés feldolgozásáról, a közös munka után pedig együtt kóstolhatták meg az elkészített finomságokat.

– Négy országból mintegy 250 látogató vett részt a Farsangi Vigadalmon. Az egyik legősibb magyar hagyományhoz kötődő eseményt évről-évre megrendezzük. A három malac feldolgozásában sok környékbeli barát és a vendégek is segédkeztek, így alkalmuk nyílt testközelből megtapasztalni a hagyományos magyar disznóvágást. A programmal párhuzamosan az előzetesen regisztrált érdeklődők táncoktatáson is részt vehettek, amely a nagy érdeklődésre való tekintettel két csoportban történt. A mintegy 120 jelentkező délelőtt három-, délután kétórás oktatás keretében, kezdő és haladó szinten vajdaszentiványi táncot tanulhatott. A haladó csoport oktatói Hajdú Flórián és Bíró Éva voltak, míg a kezdőket Jánosi Attila és Fehér Noémi instruálta – számolt be Pintér Zoltán szakmai igazgatóhelyettes.

A falu apraja-nagyja és a vendégek Kiscsősz főutcáján gyűltek össze a hagyományos farsangi felvonulásra. Boszorkányok, kéményseprők, pap, medve, medvetáncoltatók kísérték Vincét, a bolond menyasszonyt és vőlegényét frigyük megkötésére a faluközpontba. A tréfás ceremóniát népi rigmusok és a Dűvő zenekar muzsikájával kísért csűrdöngölő táncok színesítették. A felvonulást a kiszebáb égetése és tűzugrás zárta, majd a a zsúfolásig megtelt Kultúrpajtában a győri Regős Táncműhely adott fergeteges műsort zajos sikert aratva. A disznótoros lakoma után a programot farsangi bál zárta, a Dűvő zenekar hajnalig húzta a talpalávalót.

– A rendezvényt, a korábbi évekhez hasonlóan, ismét nagy érdeklődés kísérte, ahol a népi kultúra iránt érdeklődőknek az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület által képviselt értékek közvetítésén túl alkalmuk volt minőségi közösségi rendezvényen részt venni és talán életre szóló barátságokat is kötni – tette hozzá Pintér Zoltán.