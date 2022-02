Pócsi Béla tenyésztő szerint ha már korábban elkezdtük a madáretetést, a szén-, a kék- a barátcinegék, őszapók, házi és mezei verebek, stiglicek, zöldikék, meggyvágók, különféle pintyek az etetőket mindennap egymás után, a megszokott időben keresik fel. Ha nincs az etetőben a megszokott minőségű és mennyiségű eledel, az számukra végzetes következményekkel járhat. A madarak csak energiadús táplálékkal tudják optimális hőmérsékleten tartani a testüket a kihűlés veszélye nélkül. Ha egy éjszaka mínusz nyolc-tíz fokos hidegben üres az etető, nem jut élelemhez a madár, az akár az életébe is kerülhet. Fontos a rendszeres, mindennapos etetés-itatás, tehát az itatók kihelyezése is. Sok madár szereti a fekete, vékony héjú napraforgót, félbevágott diót, földimogyorót, kendermagot, cinegegolyót, tökmagot. Más madarak alaptápláléka különféle szemes termény. Tehetünk az etetőbe vörös kölest, fénymagot, négermagot, csumizt, de akár fürtös kölest, sáfrányos szeklicét, muharmagot, búzát és kukoricadarát is. A citromsármány, zöldike, csíz szívesen fogadja ezeket. A madárfaggyú és a nem sós szalonna is sokat segít.

Vannak úgynevezett lágyevő madarak, melyek nem eszik meg a kölest, napraforgót. Az ökörszem, rigók, csonttollúak, vörösbegy, süvöltők almát, madárberkenyét, tűztövist, az ostorfa termését kaphatják. A táplálékukat kiegészíthetjük reszelt sajttal, túróval, főtt tojással, mazsolával, félbevágott körtével. Ezek szeretik a talajon felszedni a táplálékot, nem szívesen mennek az etetőre.

Ne adjunk a madaraknak kenyeret, az a pusztulásukat okozhatja. Az etető legyen tiszta, a romlott eledelt távolítsuk el. Inkább többször tegyünk keveset az etetőbe. Sok madár szívesen fogyasztja a zsírból vagy marhafaggyúból és búzakorpából készített táplálékot. A marhafaggyút felmelegítjük, de nem főzzük. Ugyanannyi búzakorpát tegyünk bele, de mehet még mellé például darabos dió, nem sós földimogyoró, hántolt napraforgó is. Ha ehhez egy-két evőkanál jó salátaolaj is megy, akkor a fagy idején se lesz kemény a massza.

Ezt öntsük egy kókuszdióhéjba vagy virágcserépbe, fordítsuk fel, szúrjunk bele egy botot, hogy a madár meg tudjon kapaszkodni rajta. A felfordított cserepet akasszuk fel a fára, az élelmet alulról kicsipegetik a madarak. De fel lehet kenni ezt az anyagot a fatörzsre is, szívesen csipegeti a vörösbegy, a harkály. A madarakat helyben lehet tartani ilyen ételekkel, a királyka, a fakúsz is felkeresi az ilyen etetőt. Jó táplálék a lisztkukac a rovarevőknek, de adhatunk a madaraknak kendermagot, fénymagot, gyári rovaros tápot, diót, nem sós mogyorót, hántolt napraforgót. A lágyevőknek az úgynevezett T16-ot, amely alacsony vastartalmú, magas réztartalmú, nagyon szeretik például a rigók. A reszelt alma, körte, banán és T16 keveréke is jó a lágyevőknek.

Fontos tudnunk, hogy ha a madárnak problémája van, az utolsó pillanatig álcázza. Azt mutatja, hogy jól van. Ha a földön fekve találunk madarat, először tegyük meleg helyre, hogy ne kelljen önhőt termelnie, ne arra fordítsa az energiáját, hogy optimális legyen a testhőmérséklete.

Ne csak akkor próbáljuk védeni a madarakat, amikor már nagyon kevés van belőlük, előzzük meg ezt – ajánlja a tenyésztő.