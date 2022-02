Payrich Mária pszichiáter, szakmai vezető, Angeli Judit szolgálatvezető tájékoztatta céljaikról, az elmúlt időszakban végzett munkáról, az ügyelők a telefonhívások jellegéről szóltak. Többen már hosszú idő óta végzik e munkát, vannak, akik több évtizede. Az ingyenesen hívható szolgálatot a Kapcsolat '96 Mentálhigiénés Egyesület működteti, segítséget nyújtva a problémákkal küzdő, nehéz élethelyzetbe, krízisbe került hívóknak.

A telefonálók érzelmi problémáikat osztják meg név nélkül az ugyancsak anonim ügyelőkkel. Sok a magányos, beteg, pszichés gondokkal küzdő, párkapcsolati, együttélési, bántalmazási konfliktusokkal, anyagi, munkahelyi gondokkal terhelt vagy öngyilkossági szándékot fontolgató hívó, számukra sokszor ez az utolsó szalmaszál, amibe kapaszkodhatnak. Egy-egy beszélgetés életmentő lehet. A hívásokat fogadók munkájukat önkéntesként végzik, kellően motiváltak a segítő kapcsolatteremtésre, a problémák kezelésére. Buda Béla pszichiáter megfogalmazása szerint ez a szolgálat a társadalom lelkiismereti ablaka, ahova be lehet kiabálni a problémákat és ahonnan emberi hang hallható válaszként. A veszprémi telefonos lelki segélyesek a tavalyi évben 4450 hívást fogadtak, a napi átlaghívásszámuk 30. Ott ülnek a telefon mellett ünnepnapokon és éjszaka is. Halmay Gábor érdeklődéssel hallgatta az elhangzottakat, nagyra értékelve munkájukat.

- Két dolgot tapasztaltam ezen a látogatáson. Az egyik az önkéntes munka fontossága. Sok, önkéntesekkel dolgozó közösséget ismerek felülről-kívülről, magam is végzek ilyen munkát, és most ismét megerősítést nyert bennem: ha valaki önkéntesen végez olyan dolgot, mely a segítségnyújtásról szól, az mennyire értékes. Különösen olyan helyzetben, mint az elmúlt két év, amikor az embereknek még nagyobb szükségük volt arra, hogy segítséget kapjanak másoktól magányukban vagy krízisükben. Ilyen tekintetben is nagyon jó, hogy megismertem az itt folyó munkát. A másik: fontos, hogy a döntéshozók ne csupán az írásos előterjesztések alapján ítéljenek a támogatásokról, hanem ismerjék meg közelről az adott intézmény, egyesület, civil szervezet működését. Számomra ez nagyon jó találkozási pont volt, hálás vagyok, hogy itt lehettem - fogalmazott Halmay Gábor.

Payrich doktornő a munka anonimitásának hangsúlyozása mellett fontosnak tartja, hogy megismerjék tevékenységüket.

- Munkánkat csendben, névtelenül végezzük. Fontosnak érezzük ugyanakkor, hogy a hely, ahol dolgozunk bár a hívások az ország minden részéről érkeznek hozzánk , a város, mely szárnyai alá vett és támogat bennünket, lássa, hogy mit végzünk valójában. Egy éves beszámolóban sok mindent le lehet írni, de hogy a mögött valójában mi van, milyen kérdésekről szól a működés dinamikája, azt csak személyesen lehet megtapasztalni. Névtelenül dolgozunk, de azt gondolom, fontos megmutatni magunkat - mondta el értékelésében Payrich Mária.

A találkozó végeztével a vendéglátók kérték a bizottsági elnököt, tolmácsolja köszönetüket a város vezetésének az eddigi támogatásukért, kérve azt a jövőben is.