A Túrajó csapat nevéhez is számos kellemes találkozó fűződik. Képviselője, Raffai Csilla, a Pannon Egyetem adjunktusa a Jutasi lakótelep történetével várta tavaly már két alkalommal az érdeklődőket, a harmadik előadás az Agórában az idei év első ilyen összejövetele volt.

Mit is tudunk a Jutasi úti lakótelepről? A mai statisztika szerint Veszprém tizennégy városrészéből az egyik leginkább meghatározó: a város harmada él itt, csaknem tizennyolcezren, és például itt a leggyakoribbak az utcanévcsaták. Vannak, akik más lakótelepi környezetből költöztek ide, vannak, akik családi házas övezetből, és vannak az itt születettek; fiatalok és felnőttek. Minden sors más, mások az igények a kapcsolattartásra, a szolgáltatásokra, érdekes lehet megtudni, milyen vélemények alakultak ki a lakótelepről.

Raffai Csilla ehhez saját maga is végzett közvéleménykutatást. Kiderült, hogy szürke a lakótelep, de a zajló hőszigetelésekkel a házak is színesednek, és tavasztól őszig jótékonyan hat a hangulatra a sok park.

Volt, aki a zsúfoltságot tette szóvá. Tényleg más a helyzet, mint a kezdetekkor, amikor autótulajdonos nem is költözhetett a lakótelepre. Voltak, akik a kameráknak is köszönhető közbiztonságot dicsérték, meg az elérhető szolgáltatásokat, szemben a hetvenes évekkel, amikorra az otthonok elkészültek ugyan, de az utakra, járdákra, üzletekre még tíz évet várni kellett. Hallottunk a hatvanas-hetvenes években személy-, majd teherforgalmat bonyolító vonatról, az Azúr expresszről a területen, az építési tervekről, melyek szerint három húszemeletest álmodtak ide, a katonai hagyományokról, a Jutasi Altisztképzőről, a paneleket szállító házgyárakról, meg a fejlesztésekről; az új parkokról, az Agóra, a fűtőmű felújításáról, óvodákról, iskolákról, gördeszkapályáról, rendezvénytérről, közösségi kezdeményezésekről. Az évről évre tapasztalható fejlődés mellett a Jutasi úti lakótelepen lezajlott az első karácsonyi vásár, az itt lakók éltek az EKF program részeként előállt társadalmi véleménynyilvánítási lehetőséggel, bővül a városrészi folklór is.

A Jutasi úti lakótelepről szóló folytatásos történetmesélés ezzel az összejövetellel lezárult, Raffai Csilla arra készül, hogy idén legalább két szervezett sétával a helyszínen is kalauzolja az érdeklődőket Veszprém legnagyobb városrészében.