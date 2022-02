Idén összesen 11 végzős osztály ünnepelt. Kora délután a szakképzős osztályok, az esti órákban pedig a technikumi tanulók tűzhették fel a szalagokat a sportcsarnokban. A nyitótáncot követően Hajdu István igazgató köszöntötte a megjelenteket.

– Két éve már, hogy legutóbb itt álltam a csarnok küzdőterén, köszöntve az akkori végzős diákokat. Azóta bizony több jutott nekünk a borúból, mint a derűből. Több esetben hónapokig nélkülöznünk kellett egymás társaságát. Voltak napok mikor az igazgató egyedül üldögélt az ürességtől kongó iskolaépületben és csak remélni tudta, hogy a digitális oktatás szürkesége nem hagy kitörölhetetlen nyomot lelkünkben, egészségünkben, az iskola életében. Ezért is vártuk már nagyon ezt a napot, megannyi elmaradt iskolai program, ünnepély, színes esemény után, hogy újra együtt lehessünk, s a mai nap élményeivel gazdagodva fordulhassunk rá a következő hónapokra, a középiskolás évek célegyenesére. A mai ünnepély létének bizonytalansága ellenére a végzős diákok soha nem látott energiával, hosszú hónapok óta készültek táncukkal, izgultak a ruháikért, szervezték családi körben is az ünneplést. Ez is megerősített abban, hogy jól döntöttünk, amikor végül zöld utat adtunk a rendezvénynek – kezdte beszédét a végzősök és családjaik előtt Hajdu István.

A Faller középiskola igazgatója kiemelte, a szalag ősi jelképe az ember életének. Jelképezi az életút szalagját, fonalát; összefűzve, összetűzve pedig jelképezi a végtelent, az élet örök körforgását.

– A szalag jelképezi, hogy ti diákok megértetek, a vizsga küszöbén álló, vizsgát tenni készülő végzős diákok vagytok. Ez a szalag, amit ma megkaptok, összeköt, megkülönböztet és kiemel benneteket. Hordjátok büszkén a szalagokat, tűzzétek fel az ünneplő ruhátokra és ne vegyétek le arról a vizsgaidőszak végéig. A vizsgák nehéz pillanataiban jól fog jönni, ha valami emlékeztet benneteket a küzdelmeitekre és arra, hogy itt a célegyenesben már nem hátrálhattok meg – fogalmazott a tanintézmény igazgatója.

A folytatásban következett a szalagavató legkiemelkedőbb eseménye, a szalagok feltűzése, melyet a hagyományok szerint minden osztály esetében az osztályfőnök végeztek el. Az idei ünnepi műsort pedig a 11. évfolyamos technikumi tanulók adták elő Sándor Zsuzsanna pedagógus rendezésében.