Kiéleződött a verseny, de továbbra is lehet nevezni a Tündérszépek 2022 versenyünkre, ahol a Napló szerkesztősége és fotósai segítik a lányokat, hogy profi portfólióval vághassanak bele a versenybe.

Érdemes nevezni, hiszen a Tündérszépek 2022 Szépségverseny győztesének főnyereményei egy külföldi nyaralás 2 fő részére (repülőjeggyel, szállással legalább négycsillagos szállodában, ellátással, utazási költséggel) 1 000 000 Ft értékben, egy db 200 000 Ft értékű mobiltelefon és egy szépségápolási csomag 30 000 Ft értékben.

Egyik versenyzőnk, Fodor Anna 19 éves, és nagy tervekkel vágott bele a Tündérszépek versenybe. Elmondta, amint meglátta felhívásunkat, rögtön jelentkezett, a Napló által összeállított zsűri pedig be is válogatta őt a mezőnybe.

- Hétéves korom óta táncolok, kilenc évig versenyeztem is. Régóta érdekel a fotózás, szívesen járok a természetbe, és nagyon szeretem a madarakat, nekem is van egy papagájom. Azért jelentkeztem a versenybe, hogy több önbizalmam legyen, és megmutathassam magam az országos fordulóban is – mesélte a Napló kérdésére Fodor Anna.

Anna az alacsonyabb lányok közé tartozik, viszont a Tündérszépeken nincsenek fölösleges, szigorú kritériumok: itt sokkal nagyobb esélye van akár egy picit alacsonyabb lánynak, vagy annak, aki nem a sztenderd fashion-modell kategóriában van, hogy sikereket érjen el. A verseny megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A megyei fordulóba 30 lány juthat be. A megyei fordulóból 4 lány (a zsűri döntése nyomán 3, valamint a legmagasabb értékelést kapott közönségkedvenc) jut tovább a regionális fordulóba, ahonnan az országos döntőbe vezet az út.