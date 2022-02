A kilátókból pazar panorámában gyönyörködhetünk, pa­takvölgyeket, bámulatos szurdokokat, jéggé fagyott kis vízeséseket találunk, vagy akár nyugalmat árasztó, festői tóparton sétálhatunk. Patocskai-­Lunk Eszter, a Bakonyerdő Zrt. kommunikációs vezetője a téli bakonyi túra­lehetőségekről tájékoztatta lapunk olvasóit.

– Ilyenkor az erdő számtalan szépséget rejteget, de a téli túra kihívásokat is tartogathat – hideg, csúszásveszély, korai sötétedés –, melyekre érdemes előre felkészülni. Gondosan tervezzük meg a felfedezni kívánt útvonalat, figyelve arra, hogy sötétedés előtt visszaérjünk. Öltözzünk rétegesen, mert az erdőben akár 5-10 fokkal is hidegebb lehet. Válasszunk csúszásmentes, magas szárú cipőt, hiszen az utunkat keresztező csúszós kövek, sziklák, keskeny ösvények sok veszélyt rejtenek. Gondoskodjunk elegendő folyadékról és élelemről, a hátizsákunkból előkerülő forró tea a hideg időben igazi lélekmelegítő. Vigyünk magunkkal fejlámpát és papíralapú térképet is arra az esetre, ha mobiltelefonunk lemerülne. Tájékozódjunk az érvényben lévő erdőlátogatási korlátozásokról, hogy elkerüljük a váratlan kellemetlenségeket. Ne feledjük, az erdő vendégei vagyunk, tiszteljük és vigyázzunk rá. Vigyük haza a szemetet, az ennivaló üres csomagolása elfér a hátizsákban – emelte ki a kommunikációs vezető. A bakonyi erdőkben a csupasz fák árnyékában kalandos szurdokvölgyeket, rejtőzködő barlangokat, kanyargós ösvényeket, ismeretterjesztő tanösvényeket, az összefüggő erdőség fölé emelkedő kilátókat, várakat találunk. Kiindulópontként választhatjuk hazánk legmagasabban fekvő városát, Zircet, a hegység szívében elterülő Bakonybélt vagy a térség apró falvaiból induló, végtelennek tűnő ösvények sorát a látnivalók felfedezésére.

– A legnépszerűbb kirándulóhelyek egyike a Cuha-völgy, a másik a Gaja-szurdok, ezeket hétvégente családok sokasága lepi el. Szintén kedvelt úti cél lehet a festői szépségű cseszneki vár közelében húzódó Kőmosó-szurdok és az innen nem messze, déli irányba található Kő-árok, valamint az Ördög-árok, de akár idesorolhatjuk az Isztimér környéki Burok-völgyet is, amely szintén egyedülálló kanyonvölggyel csábítja a természet felfedezőit. Bakonybél közelében rejtőzik a helyenként akár negyvenméteres sziklafalakkal határolt völgyszoros, a kevésbé ismert Kerteskői-­szurdok, amit a környékbeliek, csak gugyornak hívnak. A lankásabb ösvények kedvelőinek ajánlom a Magas-Bakonyt átszelő Gerence-patak völgyéből induló kanyargós ösvényeket, melyekkel elérhetjük a rejtett bakonyi „Gyilkos-tavat”, a fokozottan védett Odvas-­kői-barlangot, a hegység legmagasabb pontját, a Kőris-hegyet és az ott magasodó Vajda Péter-­kilátót – adott néhány tanácsot Patocskai-Lunk Eszter a téli túrákra indulóknak.