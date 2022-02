Vegyük figyelembe, hogy melyek azok a zöldségek, úgynevezett elővetemények, amelyek viszonylag rövid ideig foglalják az ágyást és aztán a helyükre ültethetünk, vethetünk mást. Például az ősszel elvetett, vagy most ültetendő saláta helyére később kerülhet a paradicsompalánta, de a cukorborsó és a zöldbab helye is felszabadul nyár közepén. Vannak olyan zöldségfélék, amelyeknek vethetünk korai és késői változatát is. Például a saláta, zöldborsó, sárgarépa, káposzta is ilyen. A korán felszedettek helyére még vethetünk belőlük még egyszer, vagy mehet oda a cékla, a hagyma, a petrezselyem, amelyet télre majd bent hagyunk a földben. Kell hely az uborkának, káposztaféléknek.

Külön helyre kerülhetnek a fűszernövények, amelyek közül a bazsalikomot évente kell vetni, vagy ültetni, de a többi évelő. Jó, ha van kéznél lestyán, rozmaring, kakukkfű, borsikafű. A kaprot elég egyszer elvetni, aztán minden évben kikel, akárcsak a madársaláta, amelyet egész télen találunk a kertben, de tavasz végére már felmagzik. Ha szeretnénk, hogy jövőre is legyen, hagyjunk meg párat, hogy elszórja a magját. Ha fólia­- sátrat állítunk fel, annak a helyével is számoljunk. Gyorsan nő majd benne a saláta, paprika, paradicsom, de a víz-, meleg- és páraigényes, laza szerkezetű talajt kedvelő bazsalikom szintén. Arra is figyeljünk, hogy melyik növény milyen magasra nő majd, melyek árnyékolhatják egymást és hogy melyek nem kedvelik a másik szomszédságát. Hagyjunk helyet az utaknak a talaj gondozása, az öntözés, a betakarítás miatt. A vetőmagokat elkezdhetjük már most beszerezni. Találhatunk belőlük a szupermarketekben, gazdaboltokban, a kertészeti és barkács­áruházakban. A kisebb üzletekben még néhány jó tanácsot is kaphatunk. De tájékozódhatunk az interneten, sok hazai és külföldi oldal foglalkozik vetőmag-értékesítéssel, és ezeken a helyeken egészen különleges növények magvait is beszerezhetjük, mint a vörös belű retek, az illatos robbanódinnye, vagy a kék, illetve fekete paradicsom. Az újdonságok kipróbálása mellett ragaszkodjunk a régi, bevált fajtákhoz, hogy ha az előbbiekben csalódunk, akkor is legyen mit szüretelni majd a kertünkből.