A Nagyvázsonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület gőzerővel dolgozik azon, hogy tagjai minél hamarabb bevethetőek legyenek Nagyvázsony, Pula, Vöröstó és Mencshely védelme érdekében. A 2021. májusi autóátadójuk óta a tagság elvégezte a 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot, és folyamatosan zajlanak az eszközbeszerzéseik is. A vázsonyi önkéntesek a közelmúltban a Sárisápi Önkéntes Tűzoltóságon jártak, ahol nyolc garnitúra bevetési védőruhát vásároltak az egyesület részére, és bónuszként még két sugárcsövet is kaptak. Jártak Sülysápon is, ahonnan két osztóval és egy tűzcsapállvánnyal gazdagodva tértek haza.

Nagyvázsonyban heti rendszerességgel, csütörtök esténként tart képzéseket Balogh Sándor, az egyesület parancsnoka, aki egyébként hivatásos tűzoltó Veszprémben. Az egyik januári foglalkozás témája az elsősegélynyújtás volt, aminek szakszerű elsajátításában a mentőszolgálat munkatársai voltak a tűzoltók segítségére. Elméleti foglalkozás keretében a tűzoltó anyagok felhasználási lehetőségeivel is ismerkedtek, míg egy másik foglalkozáson a tűzoltókészülékek kerültek terítékre. Február 6-án, vasárnap pedig tálcatűzoltási gyakorlatot tartottak Nagyvázsonyban. Éghető folyadék és fából készült máglya tüzét küzdötték le az önkéntes tűzoltók porral oltóval és kézi szerszámokkal.

Jól sikerült gyakorlatot tartottak a nagyvázsonyi önkéntes tűzoltók a hétvégén Forrás: Nagyvázsonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Február hónapban részt vesznek még egy kisgép- (szivattyú, láncfűrész, feszítővágó, emelőpárna és aggregátor) kezelő tanfolyamon is Veszprémben. A jelenleg kilenc tagból álló önkéntes csapat minden érdeklődőt szeretettel vár a foglalkozásaira és gyakorlataira. Annak örülnének igazán, ha 35 év alatti fiatalok is csatlakoznának a csapathoz, amely reményeik szerint - a még szükséges felszerelések beszerzését követően - májustól már bevethető lesz.