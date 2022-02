Február 15.

Nem nézek olyan televíziós csatornát, amelyen reklámok szakítanak meg bármilyen produkciót. A hangsúly ezúttal a bármilyen szón van. Még egy B kategóriás thriller alkotóinak is megadnám a tiszteletnek azt a megnyilvánulási formáját, hogy csak előtte és utána mosom tovább a munkájuk iránt érdeklődők agyát, ám amennyiben egy (film)művészeti alkotást néznék meg véletlenül, kikérem magamnak az atrocitást. Így aztán ha néha rákényszerülök arra, hogy valamelyik kereskedelmi kanálison nézzek meg egy művészfilmet, inkább rögzítem, majd megtekintéskor átpörgetem a reklámblokkokat. Már ez is erős kompromisszum, hiszen egy triptichont sem szedünk szét háromfelé egy kiállító­teremben, hogy elhelyezzünk közéjük valamit, ami majd megment a körömgombától, de egye fene, több is veszett Mohácsnál.

Ám hiába jártam el a jó gazda gondosságával és vetettem be minden tőlem telhető, bár nem elvárható praktikát egy egyszerű filmnézés érdekében, a reklámok hatásától így sem szabadulhatok. A rengeteg információt tartalmazó vége főcímet, stáblistát levágják, és a film utolsó kockái után azonnal felüvölt egy reklám. De mint a sakál, esetleg a fába szorult féreg, a film folyamatosan hullámzó hang- erejénél jó néhány decibellel hangosabban. Régi, olcsó bolsevista trükk ez, olyannyira, hogy egy idő után még a hatóságoknak és a törvényhozásnak is feltűnt, betiltották annak rendje és módja szerint, hogy aztán minden ugyanúgy folyta­tódjon a megszokott kerék­vágásban. Értem én, hogy egy film hangjának van dinamikája (sajnos olyannyira, hogy a felét csak hallókészülékkel lehet érteni), a reklámokénak meg nincs, és persze azt is, hogy ha egy csatornát „kivisznek”, mondjuk Romániába, és onnan üvöltetik a zöld fejű elmebajossal, hogy mit vegyek az interneten, arra a hazai felügyeletnek kevés a ráhatása – csak jelzem, hogy ez van. Hogy mindig akad egy, a többinél egyenlőbb valaki – hol egy bank, hol egy biztosító, hol egy úgynevezett szolgáltató –, amelyre nem vonatkoznak a szabályok.

Február 16.

Az ,,én mindent megtehetek” nárcisztikus és tenyérbemászó attitűdje remekül tetten érhető a világ jelenlegi leggazdagabb emberének munkásságában is. Elon Musk, aki egyre jobban hasonlít egy korai James Bond-film önjelölt világmegváltójához, többek között azt vette a fejébe, hogy ha akarjuk, ha nem, ő bizony internetes szolgáltatást nyújt a világ minden pontján, méghozzá a világűrből, amihez egy szép napon, ami rávirrad majd az addig sötétségben botorkáló emberiségre, egyszerre 42 ezer műholdból álló eszköz­együttes adja majd a jelet. Negyvenkétezer. Azokat fogjuk majd nézegetni balzsa­mos, kabócaciripeléses (tücsök ki­lőve, azokat megesszük, miközben egy Ridley Scott-film kellős közepén felvinnyog a zöld arcú, hogy egyen ön is házi tücsköt), műholdfényes nyári estéken. Korunk hősét az sem tántorítja el céljainak elérésétől, hogy mindeközben a világűr néha visszavág, a napokban például egy geomagnetikus vihar készített ipari hulladékot negyven égi kütyüből. Gyaníthatóan nem ez volt az utolsó baleset a projekt kapcsán, lesz itt még romantikus hullóműhold-­bámulás doszt.

Február 17.

Miközben odafent apróbb nehézségekkel tarkítva ugyan, de szépen alakul a világűr bemaszkolása, idelent a Földön is zajlik az élet. Éljük, ahogy éppen adatott. Reménykedünk, dolgozunk. Kovács Erika kolléganőm például a Napló február 11-i számába írt egy remekbe szabott cikket egy kislány és a szülei kálváriájáról. Na most, ha családról, házasságról, gyermekről, szeretetről, erőről, kitartásról beszélünk, én ezt az írást tanítanám. A „főszereplő” kislány hároméves lesz májusban, a neve Luca. Luca azt jelenti, Fény. Nyilván ezt jelenti a szüleinek is. A cikk fent van a veolon, a történet lényege az, hogy Lucának drága külföldi operációra van szüksége ahhoz, hogy elképesztő megpróbáltatások után végre lábra állhasson. Ahogyan azt a hasonló korú gyerekek teszik, és amit hajlamosak vagyunk természetesnek venni. Hogy neki is több jusson a fényből. Osszuk meg ezt a hírt, ha úgy érezzük – lehetőségeink szerint. Ez pedig itt édesanyjának számlaszáma. Kloó Melinda 10404900-75575749-49481007. Közlemény: Luca gyógyulásáért.