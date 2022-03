A gyerekeket az állatkertbe elkísérő egyik pedagógustól, Horváth Petrától megtudtuk, hogy a Veszprémi Állatkert ösztönözte őket arra, hogy vegyenek részt a pályázaton, és hívják fel a gyerekek figyelmét ilyen formában is az állatvédelem fontosságára.

A kisdiákoknak nagyon nagy lehetőség, hogy olyan dolgokkal ismerkedhetnek meg a pályázat kapcsán, amelyeket a hétköznapi életben nem tapasztalnak meg. Kiderült az is, hogy a gyerekeket nem kellett bíztatni, nagyon lelkesen vesznek részt az izgalmas programokon. A báthorysok mennek még vadmentő alapítványhoz, tehenészetbe, a Koloska-völgybe, ahol a vadasparkot nézik meg, és ellátogatnak a Vackoló Állatmenhelyre is.

Mivel a pályázat egy jelentős része az állatkerthez kapcsolódik, ezért a Veszprémi Állatkert szakemberei öt foglalkozást terveztek a gyerekeknek – tudtuk meg Csizmadia Károlytól. A zoopedagógus elmondta, hogy első alkalommal az állatkertet járták be a gyerekek, és részletesen megismerkedtek öt állatfajjal. A második foglalkozáson állatkerti kulisszatitkokba avatták be a harmadikosokat. Bemehettek a látogatók elől egyébként elzárt területekre, például az elefántház technológiai terébe, és közel kerülhettek a négytonnás állatokhoz. A medence szélén állva megismerhették egyedenként a borjúfókákat, közelről láthatták a pingvineket, és alpakákat is etethettek. Harmadik alkalommal medvelesen vettek részt, majd a főemlősökről szereztek információkat, és "nem szeretem" állatokkal: bütykös csótányokkal, kígyókkal, teknősökkel ismerkedtek. A negyedik foglalkozás keretében madárodúkat, verébodú lakóházat és fecskefészkeket helyeztek ki az állatkert különböző pontjain. A záró foglalkozáson egy állatkerti séta során összefoglalják majd a tanultakat, és kihelyeznek még nyolc sünházat is az állatkertben.

Török László állatkert-igazgató kiemelte, hogy nagy örömmel fogadják a báthorys diákokat, és külön kihívás számukra ez a feladat, hiszen közös büszkeségük lenne, ha egy veszprémi iskola nyerné el az Év Állatvédő Általános Iskolája címet. A legfőbb céljuk persze az, hogy a gyerekek minél több ismeretet, élményt szerezzenek, és egy életre kapjanak útravalót a természetvédelem és a természet szeretete kapcsán.