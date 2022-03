Rögtön a regionális fordulóba kerül minden jelentkezőnk, így egy lépéssel máris közelebb kerül minden bátor hölgy a fődíj megnyeréséhez. A Tündérszépek országos szépségversenyünk történetében teljesen új forgatókönyv szerint egyből régiónk szépségei mutatkoznak be. Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Fejérben, Veszprém megyében és Zalában. Ötven napon át minden nap új szépséget mutatunk be hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak.

A négy továbbjutó egyike a kapott szívek átlaga alapján léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért. Az értékelést leadó olvasók nyereményjátékban is részt vehetnek.

Aki pedig a Tündérszépek láttán maga is kedvet kap a jelentkezéshez – vagy bátorítaná ismerősét -, annak március 22-ig a veol.hu felületén továbbra is nyitva áll ez a lehetőség. A győztes versenyzőre egzotikus álomutazás vár, de további értékes nyeremények is gazdára találnak majd.