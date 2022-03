Télikabátban és sapkában bámulták az emberek a tihanyi parton Czettele Győzőt a második téli Balaton-átúszáson vasárnap, amikor némi futás és néhány fekvőtámasz után egy nyári fürdőnadrágban és úszószemüvegben vízbe ereszkedett, és egyedüliként úszta át egyéniben a tavat.

A budapesti fiatalember 44 és fél perc múlva lépett partra Szántódon, mosolyogva, vidáman, fitten. A hideg vizes úszást követő visszamelegedést is rendhagyóan végezte, vizesen tornázott, futott, egészen addig, amíg megszáradt, majd továbbra sem öltözött fel, hanem jókedvűen „élőzött” az úszásról a parton, egy szál fürdőnadrágban.

Győző lapunknak azt mondta, régóta és fokozatosan készült az úszásra, néhány nappal ezelőtt például a Lupa-tóban úszott sokat. A hullámzás miatt néhányszor megállt, felköhögte a lenyelt vizet, aztán folytatta a tempózást. – A hullámok miatt örültem, hogy vége - mondta jókedvűen.

Rajta kívül részt vett még az embert próbáló rendezvényen a Balatoni Úszófókák váltócsapata: Farkas Orsolya és Kovács Krisztina, a Jégsellők váltócsapat: Haragos Gyöngyvér, Bereczki Erzsébet és Kunfalvi Marianna. Vállalkozott a kőkemény kihívásra a Jégember Klub a Lupán váltócsapat: Horváth Zétény, Balázs Adrien, Horváth Zsolt és Szászi Ferenc, valamint a Cunami váltócsapat, akik már nagyon eső hullámzásban úsztak, így Karsai András, Varga Karolina, Schreck Csaba és Váradi Gábor.

Zimányi András szervező kiemelte, mindenki hatalmasat teljesített az úszással. Arról is beszélt, hogy Horváth Zsolt szívén viselte a csapata sorsát. Már leúszta az eredetileg vállalt távját, és a hajón végezte a visszamelegítő gyakorlatát, amikor azt látta, hogy egyik csapattársa nem bír a megerősödött hullámokkal. Ilyenkor nem könnyű visszamenni a vízbe, de leváltotta a sporttársát annak érdekében, hogy a csapat az 1250 métert hiány nélkül teljesítse. Zsolt fiatalkorú fia, Zétény számára is nagyon jó példát mutatott, aki szintén a csapatban volt.

Csoportkép a Balaton-átúszókról

Forrás: Pesti Balázs

Az úszókat a vízi mentők hajója kísérte, velük tartott Zimányi András is. Róla korábban megírtuk, 2019 telén Tihany-rév és Szántód-rév között fél óra alatt úszta át a hétfokos Balatont. A tavat már hosszában is átúszta, melyet nyáron tejesített. A férfi jelenleg kamionsofőr, és amikor teheti, merül a téli vizekben, tavakban, patakokban, illetve ing nélkül sétál a mínuszokban. Már korábban is meg akarta szervezni az átúszást, de a járvány miatt erre nem volt lehetőség.