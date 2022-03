A borongós időjárás ellenére sokan érkeztek a halimbai gyógynövénykertbe, hogy jelen legyenek a településről induló négy új geotúra-útvonal avatóján. Kovácsné Véber Eszter, Halimba polgármestere elmondta, hogy a projekt 2018-ban indult egy Leader-pályázatnak köszönhetően. Felmérették a környék geoturisztikai látnivalóit és pályáztak a geotúra-útvonalak kialakítására. A projekt részeként fejlesztették a gyógynövénykertet is. Gyógynövényjelölő és -tájékoztató táblák kerültek ki, amelyek az önálló ismeretszerzést segítik a kertben.

A projekt másik részében – Mácsány Zsuzsanna és Futó János komoly szakmai munkáját követően – megtervezték és kijelölték a geotúra-útvonalakat, amelyek bejárják a környék látnivalóit. A túraútvonalak mentén néhány nagyobb információs táblát is elhelyeztek, de többségében kevés költséggel járó, QR kódos megoldással segítik a túrázókat az ismeretek megszerzésében.

Forrás: Molnár Sándor/Napló

Futó János geológustól megtudtuk, hogy bár a környéken nagyon sok a geológiai érdekesség, mégis fehér folt volt eddig, mert nem voltak jellemzőek a kijelölt turistautak. Az új tematikus útvonalak a geológiai értékeket és természeti látnivalókat tárják fel és járják körbe. Négy geotúra-útvonalat alakítottaki ki. Halimbától délre három, önmagába visszatérő útvonal várja a túrázókat, egy pedig északi irányba indul, ahol vizes élőhely, horgásztavak vannak. A teljes túraútvonal 12 kilométer hosszú, míg az egyes túrák 3-4 kilométeresek. Az útvonalak jól követhetőek és fizikailag sem megterhelőek, ezért minden korosztály számára ajánlottak. Gyermekes családoknak, nyugdíjasoknak és terepkerékpárosoknak is érdemes körbejárni ezeket. A hálózatos elrendezésük miatt szabadon megválasztható, hogy ki milyen hosszú útvonalat jár be, de akár egy egész napot is eltölthetnek az ide érkezők az új geotúra-útvonalak felfedezésével.

Forrás: Molnár Sándor/Napló

A köszöntőket követően az avatóünnepség résztvevői kedvcsináló rövid túrára indultak Futó János és Mészáros András természetvédelmi őr kíséretében.