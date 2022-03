A településen és annak határában egy idős gesztenyesor található, amelynek az egészségi állapota az életkora, a klímaváltozás, illetve az évente ismétlődő aknázómoly-betegség miatt legyengült. A már balesetveszélyes egyedeket eltávolították a fasorból, és ezek pótlására - a település önkormányzata, a Magyar Közút Zrt. és a Bakonyerdő Zrt. összefogásának eredményeként – vadgesztenyefákat ültettek.

Varga László vezérigazgató elmondta, hogy egy, a jelenlegi ismereteik szerint a betegségnek ellenálló, rózsaszín virágú fajtát szereztek be az Alsótekeresi Faiskolából. A vadgesztenyék beszerzését a Bakonyerdő Zrt. intézte, a fák Farkasgyepűre szállításában pedig Rózsa Gábor helyi kötődésű vállalkozó működött közre.

Takácsné Légrádi Edina polgármestertől megtudtuk, hogy ősszel a közútkezelő pótolta a korábban kivágott fákat a falu külterületén, most ezt folytatták az erdőgazdasággal közösen. 20-20 fa beszerzését az önkormányzat, illetve a Bakonyerdő Zrt. a saját költségvetéséből finanszírozta. A településen már 100 évvel ezelőtt is gesztenyefákat telepítettek, ezért természetes volt, hogy most is ezekkel pótolják a hiányzó egyedeket.

A most elültetett fák gyorsabban nőnek, mint a hagyományos vadgesztenyefák, de magasságban és terebélyességben nem érik el azt a méretet, és a termésük is sokkal kisebb, ezért az utak mentén is jól elhelyezhetőek.

A Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet előtti szakaszon, illetve a községhatáron belül elültetett sorfák körülbelül 10 évesek, és várhatóan már az idei tavaszon megmutatják majd a szépségüket.